TRABZON Araklı Çamlıktepe'deki arama çalışmalarına Ankara'dan gelen Jak Timi de katıldı-2
1 saat önce
TRABZON Araklı Çamlıktepe'deki arama çalışmalarına Ankara'dan gelen Jak Timi de katıldı-2(Tür: Yurt)
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 10:44 Kaynak: DHA
TRABZON Araklı
Çamlıktepe'deki arama çalışmalarına Ankara
'dan gelen Jak Timi de katıldı-2
(Tür: Yurt)
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