TRABZON Araklı Çamlıktepe olay yerinden drone görüntüler-3
1 saat önce
TRABZON Araklı Çamlıktepe olay yerinden drone görüntüler-3 (TAMAMI)(Tür: Yurt)
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 10:26 Kaynak: DHA
TRABZON Araklı
Çamlıktepe olay yerinden drone görüntüler-3 (TAMAMI)
(Tür: Yurt)
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