TRABZON Araklı Çamlıktepe olay yerinden göürntüler - 4
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TRABZON Araklı Çamlıktepe olay yerinden göürntüler - 4 (HASTANE ÖNÜ)(Tür: Yurt)
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 11:10 Kaynak: DHA
TRABZON Araklı
Çamlıktepe olay yerinden göürntüler - 4 (HASTANE ÖNÜ)
(Tür: Yurt)
Pazar günü evlendiği eşinden boşanma kararı alan Zerrin Özer, hastane çıkışı görüntülendi
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