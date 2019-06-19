TRABZON Araklı Çamlıktepe olay yerinden göürntüler - 5
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TRABZON Araklı Çamlıktepe olay yerinden göürntüler - 5 (RÖPORTAJ)(Tür: Yurt)
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 11:34 Kaynak: DHA
TRABZON Araklı
Çamlıktepe olay yerinden göürntüler - 5 (RÖPORTAJ)
(Tür: Yurt)
Trabzon'un Araklı ilçesinde HES borusu patladı: 4 kayıp
Sel sonrası evlerini ilk kez gören mahalleli gözyaşlarına boğuldu
Günün ilk ışıklarıyla Araklı'daki selin bilançosu ortaya çıktı
Son dakika! Araklı'daki sel felaketinde 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı