Son Dakika Haberleri: Trabzon Araklı'da sel felaketinde ölen kişinin suya kapıldığı anlar ortaya çıktı-2
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Trabzon Araklı'da sel felaketinde ölen kişinin suya kapıldığı anlar ortaya çıktı-2

1 saat önce

Trabzon Araklı'da sel felaketinde ölen kişinin suya kapıldığı anlar ortaya çıktı-2(Tür: Yurt)

Trabzon Araklı'da sel felaketinde ölen kişinin suya kapıldığı anlar ortaya çıktı-2
(Tür: Yurt)
Trabzon Araklı'da sel felaketinde ölen kişinin suya kapıldığı anlar ortaya çıktı-2
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 02:45 Kaynak: DHA
trabzon, araklı, Güncel
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