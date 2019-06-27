Trabzon Araklı'da sel felaketinde ölen kişinin suya kapıldığı anlar ortaya çıktı-2
1 saat önce
Trabzon Araklı'da sel felaketinde ölen kişinin suya kapıldığı anlar ortaya çıktı-2(Tür: Yurt)
Trabzon Araklı
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 02:45 Kaynak: DHA
'da sel felaketinde ölen kişinin suya kapıldığı anlar ortaya çıktı-2
(Tür: Yurt)
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