Son Dakika Haberleri: TRABZON Araklı'daki sel anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı
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TRABZON Araklı'daki sel anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı

1 saat önce

TRABZON Araklı'daki sel anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı(Tür: Yurt)

TRABZON Araklı'daki sel anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı
(Tür: Yurt)
TRABZON Araklı'daki sel anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 09:15 Kaynak: DHA
Araklı, Güncel
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