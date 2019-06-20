TRABZON Araklı'daki sel anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı
1 saat önce
TRABZON Araklı'daki sel anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı(Tür: Yurt)
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 09:15 Kaynak: DHA
TRABZON Araklı
'daki sel anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı
(Tür: Yurt)
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