Trabzon Araklı'daki selde hasar gören okul yıkıldı, kayıplar aranıyor-2
35 dakika önce
Trabzon Araklı'daki selde hasar gören okul yıkıldı, kayıplar aranıyor-2(Tür: Yurt)
Trabzon Araklı
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 02:56 Kaynak: DHA
'daki selde hasar gören okul yıkıldı, kayıplar aranıyor-2
(Tür: Yurt)
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