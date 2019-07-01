Son Dakika Haberleri: Trabzon Araklı'daki selde hasar gören okul yıkıldı, kayıplar aranıyor-2
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Trabzon Araklı'daki selde hasar gören okul yıkıldı, kayıplar aranıyor-2

35 dakika önce

Trabzon Araklı'daki selde hasar gören okul yıkıldı, kayıplar aranıyor-2(Tür: Yurt)

Trabzon Araklı'daki selde hasar gören okul yıkıldı, kayıplar aranıyor-2
(Tür: Yurt)
Trabzon Araklı'daki selde hasar gören okul yıkıldı, kayıplar aranıyor-2
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 02:56 Kaynak: DHA
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