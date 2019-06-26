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TRABZON ARAKLI'DAKİ SELDE HASAR TESPİTİ TAMAMLANDI

51 dakika önce

TRABZON'un Araklı ilçesinde 8 kişinin hayatını kaybettiği 2 kişinin kaybolduğu sel felaketine ilişkin hasar tespiti tamamlandı.

TRABZON ARAKLI'DAKİ SELDE HASAR TESPİTİ TAMAMLANDI, System.String[]
TRABZON'un Araklı ilçesinde 8 kişinin hayatını kaybettiği 2 kişinin kaybolduğu sel felaketine ilişkin hasar tespiti tamamlandı. İlçede 7'si konut, 2'si kamu, 1 işyeri ve deponun yer aldığı toplam 11 bina yıkılırken, 14 bina da, ağır hasar gördü.
Trabzon'da, 18 Haziran'da etkili olan sağanak, Araklı ilçesinde sel ve heyelanlara neden oldu. İlçenin Çamlıktepe ve Yeşilyurt mahallelerinde heyelan sonucu önüne set çekilen Karadere, biriken toprak ve balçığı sürükleyerek aniden taştı. Bölgede kurulu olan hidroelektrik santralinin toprak ve balçıkla dolan havuzunun da taşması sonucu sel suları mahallelere girdi, önüne kattığını sürükledi. Sele kapılan 10 kişi kayboldu, 4 kişi de yaralı olarak kurtarıldı. Bölgeye sevk edilen askeri helikopter ve kurtarma ekipleri tarafından da, mahsur kalan 76 kişinin güvenli bölgelere tahliyesi sağlandı. Selin ardından başlatılan arama çalışmalarıyla 8 kişinin cansız bedenleri bulundu, diğer 2 kişiye ise henüz ulaşılamadı.
11 BİNA YIKILDI, 14'Ü AĞIR HASAR ALDI
İlçede binaların yıkıldığı, yollar ve köprülerin hasar, tarım arazilerinin de zarar gördüğü sel ve heyelanla ilgili yürütülen hasar tespit çalışmaları tamamlandı. Yapılan hasar tespit çalışmalarında; 7'si konut, 2'si kamu, 1 işyeri ve deponun yer aldığı toplam 11 bina, yıkılırken, 14 binanın da ağır hasar gördüğü belirtildi. 11 konutun az hasar gördüğü selde, 7 büyükbaş, 3 küçükbaş hayvan ise telef okurken, toplam 60 dekarlık fındık arazisi ile 25 kovanda da zarar oluştuğu tespit edildi.
DERE YATAKLARI TARANIYOR
Kayıp olan 2 kişiyi arama çalışmaları sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başladı. Trabzon'un yanı sıra bölge illerden gelen AFAD, AKUT ekipleriyle UMKE, Araklı ilçesi Çamlıktepe Mahallesi'nde Karadere boyunca arama çalışması yürütüyor. Jandarma Genel Komutanlığı'ndan gelen 30 kişilik Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi de çalışmalara eşlik ediyor. JAK timleri botla açıldıkları dere yatağında sondalama yöntemi ile kayıplardan iz arıyor. Kayıp kişilerin yakınlarının umutlu bekleyişi de sürüyor. AFAD'a ait Samsun'dan getirilen 'Abrek' isimli kadavra köpeği de aramalarda kullanılıyor. Arama- kurtarma çalışmalarına 350 kişilik ekip katılıyor.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 01:19 Kaynak: DHA
Araklı, Trabzon, Güncel
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