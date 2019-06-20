Son Dakika Haberleri: Trabzon - Araklı'daki selde yaşamını yitiren Mehmet Cevahir, son yolculuğuna uğurlandı
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Trabzon - Araklı'daki selde yaşamını yitiren Mehmet Cevahir, son yolculuğuna uğurlandı

4 dakika önce

Trabzon - Araklı'daki selde yaşamını yitiren Mehmet Cevahir, son yolculuğuna uğurlandı(Tür: Yurt)

Trabzon - Araklı'daki selde yaşamını yitiren Mehmet Cevahir, son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]
Trabzon - Araklı'daki selde yaşamını yitiren Mehmet Cevahir, son yolculuğuna uğurlandı
(Tür: Yurt)
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 01:23 Kaynak: DHA
trabzon, araklı, Güncel
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