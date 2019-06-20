Trabzon - Araklı'daki selde yaşamını yitiren Mehmet Cevahir, son yolculuğuna uğurlandı
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Trabzon - Araklı'daki selde yaşamını yitiren Mehmet Cevahir, son yolculuğuna uğurlandı(Tür: Yurt)
Trabzon
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 01:23 Kaynak: DHA
- Araklı
'daki selde yaşamını yitiren Mehmet Cevahir, son yolculuğuna uğurlandı
(Tür: Yurt)
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