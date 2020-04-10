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Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi Sanayicisinin Yanında
22 dakika önce
Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu, koronavirüs pandemisi nedeniyle ekonomik açıdan zor günler geçiren bölge sanayicisine destek olma kararı verdi.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 07:52
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