Trabzon Arsin OSB'de Acil durum tatbikatı yapıldı - Son Dakika

Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi içerisinde bulunan tır parkında, yangın tatbikatı yapıldı.

Yaşanabilecek acil durumlara karşı hazırlıklı ve soğukkanlı olunmasını sağlamak amacıyla düzenlenen tatbikata, Arsin Kaymakamı Ahmet Özdemir, Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mehmet Olcay Bal, Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi ve Bölge Müdürü Hakkı Yazıcı katıldı.

Trabzon Arsin OSB Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı iş birliğiyle düzenlenen Acil Durum Tatbikatı sirenlerin çalmasıyla başlatıldı. OSB Tır Parkı içerisindeki binaya acil durum sonrası suni duman ve alevler yansıtıldı. Enkaz altında kalanlara Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından müdahale edildi.

Konuyla İlgili açıklama yapan Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi, "Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı iş birliğiyle düzenlediğimiz Acil Durum Tatbikatında amacımız bölgemiz içerisinde oluşabilecek yangınların çıkmasını engellemek, bölge içerisinde çıkan yangınlara en kısa sürede ulaşıp müdahale etmektir. OSB Tır parkında yapılan bu çalışma için başta Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanımız Mehmet Olcay Bal'a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - TRABZON