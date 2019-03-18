Trabzon Avrasya Üniversitesi'nde Yangının İzleri Silindi, Ders Başı Yapıldı

Avrasya Üniversitesi'nde yangının izleri silindi, ders başı yapıldıTrabzon'un Yomra ilçesinde, 12 Mart'ta çıkan yangında hasar gören Avrasya Üniversitesi Erdoğan Bayraktar Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi'nde tadilatın ardından öğrenciler, yeniden ders başı yaptı.

Avrasya Üniversitesi'nde yangının izleri silindi, ders başı yapıldı



Trabzon'un Yomra ilçesinde, 12 Mart'ta çıkan yangında hasar gören Avrasya Üniversitesi Erdoğan Bayraktar Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi'nde tadilatın ardından öğrenciler, yeniden ders başı yaptı. Kampus önünde öğrencilere seslenen Avrasya Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ömer Yıldız, Dış cephemizin alt kısmında yangın çıkıyor. Ama orada ne yakılıyor Kim tarafından yakılıyor, kasıt var mı yok mu Onu bilmiyorum. Onu ancak emniyet, gerekli incelemeyi yaptıktan sonra bize rapor geldiği zaman bakacağız dedi.



Yomra ilçesi Sancak Mahallesi Hükümet Caddesi'nde yer alan Avrasya Üniversitesi Erdoğan Bayraktar Mühendislik Mimarlık Fakültesi'nde, 12 Mart'ta, sabah saatlerinde yangın çıktı. Alevler bir anda yalıtım kaplı olan yerleşke binasının dış cephesini sardı. Yangın sırasında derste olan öğrenciler, akademisyenler ve çalışanlar kısa sürede tahliye edilirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle söndürüldü.



DERS BAŞI YAPTILAR



Öğrencilerin korku ve panik yaşadığı, büyük çapta hasara neden olan yangınla ilgili soruşturma sürerken, fakültedeki tadilat çalışması kısmen tamamlandı. Yangının izleri silinmeye çalışılan fakülte binasının dış cephesi ve çatıda onarım sürerken, derslikler hazır hale getirildi. Öğrenciler, bu sabah yeniden fakülte binasında eğitime başladı.



'YANGIN BİNA İÇİNDEN ÇIKMADI'



Avrasya Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ömer Yıldız, fakülte binası önünde öğrencilere seslendi. Binayı hızlı bir şekilde tahliye etmelerinin örnek olduğunu anlatan Yıldız, O gün yangın tatbikatlarında bile yapılamayacak şekilde hızlı bir şekilde binayı boşaltıp, hiç kimsenin burnu kanamadan bu kazayı atlatmamız sizlerin sayesinde oldu. Ben üniversiteyi kuran kurucumuz, mütevelli heyet başkanı olarak sizlere teşekkür ediyorum. Örnek bir davranış oldu. Umarım özellikle kamu kuruluşları da, bundan sonra bu tür olaylarda gerekli önlemi zamanda alırlar ve hiç kimseye zarar gelmemiş olur. Bu yangın altını çizerek söylüyorum; kesinlikle bina içinden çıkmadı. Sizler de biliyorsunuz, bina içerisinden çıkan herhangi bir yangın yok. Dışarıda ilgili olan olmayan kişiler, bu konuda görüş bildirmeye devam ediyorlar ama bu üniversitenin dediğim gibi yetkili kişisi olarak, bu yangını sizlerde şahitsiniz, bina içinden bir yangın çıkmadı. Dış cephemizin alt kısmında yangın çıkıyor. Ama orada ne yakılıyor Kim tarafından yakılıyor, kasıt var mı yok mu Onu bilmiyorum. Onu ancak emniyet, gerekli incelemeyi yaptıktan sonra bize rapor geldiği zaman bakacağız. Bunu bilmenizi istiyorum binamız son derece sağlamdır dedi.



'O GÜN CİĞERİM YANDI'



Öğrencilere her zaman sahip çıkacaklarını kaydeden ve bir aile olduklarını söyleyen Yıldız, Hepimizin binası yandı, o gün buraya geldiğimiz zaman, öğrencilerimizin gözlerinden hocalarımızın gözlerinden ne hissettiğini anlamamak için saf olmak lazım. Velilerimiz çok tedirgin oldu, o gün de söylemiştim, 'eğitime binamızda devam edebiliriz' diye. O günden bugüne gece-gündüz demeden binayı tamamladık. Şimdi hep birlikte içeriye gireceğiz. Çatı katı hariç diğer katlarda bir sorun yok. Herkes üzüldü, bende üzüldüm. İnanının sizin binanız yandı ama benim de o gün ciğerim yandı. Ben bu üniversitenin kurucusuyum, her taşında varım. Burada üzücü bir şey olduğundan herkesten çok ben üzülürüm. Ama sevindim hiç kimseye bir şey olmadı. O günden bu güne ben şahsen o stresi atamadım, inşallah sizler atmışsınızdır. İnanın herkesten çok biz size sahip çıkarız. Biz bir aileyiz diye konuştu.

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