Trabzon Bahar Geldi, Karadenizli Kadınlar Tarlalarda

Bahar geldi, Karadenizli kadınlar tarlalarda TÜİK ) verilerine göre, Karadeniz Bölgesi 'nin kırsal kesimlerinde yaşayan kadınlar, genç yaşlardan itibaren aile bütçelerine katkıda bulunmak için çalışıyor. Her mevsim çalışkanlıkları ile öne çıkan kadınlar, baharla birlikte yeniden tarlaya indi, bağ ve bahçe işlerine başladı. Bölgenin zorlu doğa koşullarına rağmen bağ, bahçe ve tarlalarda çalışan kadınlar renkli görüntüler oluşturuyor.TÜİK verilerine göre, Karadeniz Bölgesi'nin kırsal kesimlerinde yaşayan kadınlar, genç yaşlardan itibaren aile bütçelerine katkıda bulunmak için bağ ve bahçe işlerinde çalışıyor. Evlerinin geçimine yardımcı olmak için her alanda kendini gösteren kadınlar, bölgenin zorlu doğa koşullarına rağmen yaz-kış tarlalarda bağ, bahçe işleri ile uğraşıyor. Her mevsim çalışkanlıkları ile öne çıkan kadınlar, baharla birlikte yeniden tarlaya indi, bağ ve bahçe işlerine başladı. Bel demiri ile toprağı kazan kadınlar, imece usulü ile yardımlaşıyor. Ekili tarım arazileri yetersiz olan bölgede, var olan araziler her yıl ekiliyor. İlerlemiş yaşlarına rağmen tarlalarda çalışan kadınlar, gençlere de örnek oluyor. Bölgenin zorlu doğa koşullarına rağmen bağ, bahçe ve tarlalarda çalışan kadınlar renkli görüntüler oluşturuyor.'ÇALIŞMAZSAK HASTA OLUYORUZ'İlerlemiş yaşına rağmen tarlada çalışan Asiye Aydın (67), çocuk yaştan itibaren çalıştığını belirterek İnek bakıyoruz, süt satıyoruz. Bağ, bahçe işleri yapıyoruz. Tarlaları ekiyoruz. Çocuklarımız 'bırak' yapma diyorlar ama yerimizde duramıyoruz. Çalışmazsak hasta oluyoruz. Yoruluyoruz, hasta oluyoruz ama çalışmak iyidir dedi.'KARADENİZ KADINI ÇOK ÇİLE ÇEKİYOR'Tarlada ektiği çilekleri yol kenarında bekleyerek turistlere satan Ayşe Yıldıran (71) ise 'Tarlada kendi ektiğim çilekleri yol kenarında gelen turistlere tabakta satıyorum. Bazen süt, yoğurt satıyorum. Ev yaptık, torunlar okuyor. Bir gelirim yok. Çocuklarım işe giremediler. Kazandığımdan onlara da veriyorum diye konuştu.Seher Altuntaş da (60), 'Biz çalışmaya alıştık. Sabah erken saatte kalkıp çalışmaya başlarız. Ev işlerinden sonra havalar ısındı, tarlalara indik. Mısır , patates fasulye, lahana ekiyoruz. Hayvanlarımız için yem yapıyoruz. Bu dönemler burada çok önemli. Ekin zamanı geldi. Karadeniz kadını çok çile çekiyor, çok sıkıntı yaşıyor ve çok çalışıyorlarö ifadelerini kullandı.'ÇALIŞMAZSAK İDARE EDEMEYİZ'Sabahın erken saatlerinde işe koyulduklarını anlatan Fatma Arı (63), Burada günlerimiz meşakkatli çalışmayla geçiyor. Çalışmak zorundayız ve başka bir gelirimiz yok. Eşlerimizin maaşı bize yetmiyor. Bizde tarlalarda çalışıyoruz. Tarlalardan ektiklerimizi biçtiğimizde çoluk çocuk torunlara vereceğiz. İlla ki çalışacağız. Çalışmazsak idare edemeyiz. Biz ormana da gider, odun da keseriz, yük de taşırız. Şimdi belleme zamanı kadınlarla toplanıp tarlalarımızı belliyoruz. Yorucu işler tabi ama alıştık. Evlerimizde duramıyoruz şeklinde konuştu.