Trabzon Bakan Ersoy Sümala'yı Duyurdu, Esnafın Yüzü Güldü
38 dakika önce
Trabzon Bakan Ersoy Sümala'yı duyurdu, esnafın yüzü güldü(ARŞİV)(Tür: Yurt)
Trabzon
Bakan Ersoy Sümala'yı duyurdu, esnafın yüzü güldü(ARŞİV)
(Tür: Yurt)
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 06:15 Kaynak: DHA
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