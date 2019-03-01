Son Dakika Haberleri: Trabzon Bakan Ersoy Sümala'yı Duyurdu, Esnafın Yüzü Güldü

Trabzon Bakan Ersoy Sümala'yı Duyurdu, Esnafın Yüzü Güldü

38 dakika önce

Trabzon Bakan Ersoy Sümala'yı duyurdu, esnafın yüzü güldü(ARŞİV)(Tür: Yurt)

Trabzon Bakan Ersoy Sümala'yı duyurdu, esnafın yüzü güldü(ARŞİV)

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 06:15 Kaynak: DHA

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