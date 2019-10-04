Trabzon bakan gül hukuki istikrar olmazsa, insanların yargıya güveni olmaz-2
38 dakika önce
TRABZON Bakan Gül Hukuki istikrar olmazsa, insanların yargıya güveni olmaz-2.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 03:22 Kaynak: DHA
TRABZON Bakan Gül Hukuki istikrar olmazsa, insanların yargıya güveni olmaz-2
Eşini 16 bıçak darbesiyle öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet 5 bin kişiyi dolandırdı, "Memlekette bu kadar enayi varsa suç benim mi?" dedi Adalet Bakanı Gül: Cinsel saldırı mağdurları, suçun faili ile bir araya gelmeden ifade verebilecek Bakan Albayrak: İVME finansman paketine talep arttı