Trabzon Bakan Kurum 12 Köyde 85 Konut Hasar Gördü
10 dakika önce
Bakan Kurum 12 köyde 85 konut hasar gördüÇevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde dün akşam meydana gelen depreme ilişkin Trabzon'da konuştu.
Bakan Kurum 12 köyde 85 konut hasar gördü Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
, Çanakkale
'nin Ayvacık
ilçesinde dün akşam meydana gelen depreme ilişkin Trabzon
'da konuştu. Bakan Kurum, 5 büyüklüğündeki depreme ilişkin hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini kaydederek, "Dün Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğünde depremde can kaybımız yok. 12 köyde 85 konut, 5 ahır, 1 okul ve 2 cami hasar gördü. Şu an ekiplerimiz sahadalar. Şu an bütün köylerde ve ilçelerde hasar tespit çalışmaları devam ediyor diye konuştu.
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TRABZON,(DHA
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(Tür: Yurt)
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 01:36 Kaynak: DHA
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