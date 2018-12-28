Trabzon Bakan Kurum'dan 'İmar Barışı' Açıklaması Hafta Sonu Kamu Bankaları Açık Olacak

Bakan Kurum'dan 'İmar Barışı' açıklaması: Hafta sonu kamu bankaları açık olacak (2)
PAZARA İNDİ, BEZ TORBA DAĞITTI Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
, Trabzon Valiliği
ziyaretinin ardından, kentte yapımı süren kentsel dönüşüm projesi kapsamındaki çalışmaları yerinden inceledi. Bakan Kurum, Çömlekçi
, Tabakhane ve Zağnos Vadisi'nde kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında yetkililerden de bilgi aldı. Kentte, esnaf ziyaretinde de bulunup vatandaşlarla selamlaşan Bakan Kurum, akşam saatlerinde ise Pazarkapı Mahallesi'nde yer alan tarihi Kadınlar Pazarı'na giderek, buradaki esnafa kolaylıklar diledi. Bakan Kurum, ziyaretleri sırasında, plastik alışveriş poşetlerinin 1 Ocak 2019'dan itibaren ücretli temin edileceğini hatırlatıp, selamlaştığı esnaf ve vatandaşlara bez torba hediye etti. Bakan Kurum, pazarda bazı vatandaşın elindeki naylon poşette yer alan ürünlerini, hediye ettiği bez poşete doldurarak, kendilerine yeni uygulama hakkında da bilgi verdi.
Ziyaret sırasında kendisine hediye bez poşet hediye edilen kadın esnafın Bakan Kurum'a, "Boş poşeti ne yapalım sayın bakanım, içini dolu verin" şeklinde çıkışı ise gülüşmelere neden oldu.
Bakan Kurum daha sonra, AK Parti Trabzon İl Başkanlığı'na geçti.