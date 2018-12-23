Trabzon Balıkçılar Vatandaşı Uyardı; 1,5 Ay Sonra Tükenecek Hamsi İçin Ellerini Çabuk Tutsun

Karadeniz
'de palamuttan sonra hamside son yılların en bereketli av sezonu sürüyor. Trabzon
'da balıkçı tezgahlarında hamsinin kilosu 7 buçuk ila 10 lira arasında değişiyor. Balıkçılar, hamsinin 1,5 ay sonra tükeneceğini, bu nedenle de vatandaşların ellerini çabuk tutması gerektiği uyarısında bulundu. Karadeniz'de 1 Eylül
itibari ile başlayan denizlerde av sezonunun başından itibaren önce palamutla dolan balıkçı tezgahları şimdilerde ise hamsiyle doldu. Karadeniz'in batı kıyılarında sürü halinde görülen hamsiler, yönünü Karadeniz'in doğusuna çevirdi. Trabzon'da balıkçı tezgahlarında, kilosu 7 buçuk ila 10 lira arasında satılan hamsideki bolluk, bölge sakinlerini de sevindirdi. Balıkçılar, geçen yıla oranda yaşanan bolluğun 1 buçuk ay daha süreceğini ve hamsi sezonunun biteceğini hatırlatıp, vatandaşların ellerini çabuk tutmaları gerektiğini söyledi.
'ALSINLAR DOLAPLARA KOYSUNLAR'
Balıkçı Mehmet Can
Örseloğlu, vatandaşların hamsiyi düşünmeden almaları gerektiğini söyledi. Örseloğlu, 'Şu anda vatandaşların beklentilerinin üzerinde bir bolluk var, bunun üzerinde bir bolluk yok. Çok bol bir palamut sezonu geçirildi, bir palamut 45 kilo bir hamsi tüketiyor. Milyonlarca palamuttan bahsediyoruz bu bolluğun olması mucize. Şu anda 1'inci aya gidiyoruz, hamsi 1,5 ay sonra biter sezon kapanır. Vatandaşlar düşünmeden alsın fiyatlar iyi seyrediyor. Alsınlar dolaplarına koysunlar, yarına kar ederler zarar etmezlerö dedi.
'SON PİŞMANLIK FAYDA ETMEZ'
Balıkçı Hami Çolak
ise vatandaşların ellerini çabuk tutması gerektiğini anlatarak, 'Trabzon'da hamsi sezonu iyi geçti, 20 gün daha sürer. Vatandaşlarımıza söylüyorum; tuzlama yapacak olanlar ellerini çabuk tutsunlar. Toplam hamsinin 1 buçuk ay gibi bir ömrü var. Vatandaşlarımız şimdiden alsın, son pişmanlık fayda etmez. Hamsinin fiyatı güzel, şu an iyi hamsiler 10 lira, 15 lira arasında gidiyor. Vatandaşımız genelde iyi hamsiyi tercih ediyorö diye konuştu.