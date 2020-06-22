Trabzon Barosu'ndan Göksel Gümüşdağ hakkında suç duyurusu

Trabzon Barosu dün Trabzon'daki yerel gazetelerde "Her yol O'na çıkıyor" başlıklı haberleri ihbar kabul ederek Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, TFF Başkan Vekili Mehmet Baykan, MHK üyeleri Oğuz Sarvan ve Ünsal Çimen, Tahkim Kurulu Başkanı Murat Balcı, PFDK Başkanı Aytaç Yüksel ve TFF Temsilciler ve Gözlemciler Kurulu Başkanı Abdurrahman Arıcı hakkında örgüt kurmak ve 6222 sayılı yasaya muhalefet etmek suçlarından Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.



Dün Trabzon'da yayın yapan 5 yerel gazetenin "Her yol O'na çıkıyor" başlığıyla gündeme getirdiği Göksel Gümüşdağ, Mehmet Baykan, Oğuz Sarvan, Ünsal Çimen ve Abdurrahman Arıcı'nın TFF içerisinde örtülü bir yapı kurduğu, Başakşehir Kulübü'nü şampiyon yapmak ve Trabzon spor'u şampiyonluk yarışından kopartmak amacıyla hakemler üzerinden operasyon çektiğine yönelik iddiaları gerekçe gösteren Trabzon Barosu üç sayfalık bir başvuru dilekçesi hazırladı.



Trabzon Barosu adına Genel Sekreter Duygu Keleş Aydın'ın yaptığı suç duyurusunda çarpıcı iddialar yer aldı.



İşte o iddialar;



"07/03/2020 tarihinde Gaziantep'te oynanan Gaziantep Futbol Kulübü - Trabzonspor müsabakasında maç 1-1 devam ederken uzatma dakikalarında Trabzonspor'un attığı nizami gol yine müsabaka hakemi Halis Özkahya tarafından iptal edilmiş ve Trabzonspor'un 2 puanı gasp edilmiştir.



15/03/2020 tarihinde Trabzon'da oynanan Trabzonspor - Medipol Başakşehir müsabakası 1-1 devam ederken Medipol Başakşehir oyuncusu Skrtel'in yaptığı penaltı hareketinin müsabaka Var hakemi Mete Kalkavan tarafından görmezlikten gelinmek suretiyle yine Trabzonspor'un 2 puanının gasp edildiği taraflı tarafsız tüm spor kamuoyu tarafından dile getirilmiştir.



08/02/2020 tarihinde Ankara'da oynanan Gençlerbirliği - Trabzonspor müsabakası esnasında Trabzonspor'un önemli oyuncularından olan Alexander Sorloth'a rakip takım oyuncusunun bilerek ve isteyerek arkadan 4-5 kere tekme atmasına sessiz kalınmış akabinde de Sorloth'a direkt kırmızı kart gösterilerek Trabzonspor hem müsabakada 10 kişi bırakılmış hem de gelecek maçlar için en önemli oyuncusundan mahrum kalmıştır.



Son olarak 19/06/2020 tarihinde Ankara'da oynanan Ankaragücü - Medipol Başakşehir Futbol Kulübü müsabakasında, müsabaka 1-0 Ankaragücü'nün lehine devam ederken Ankaragücü'nün atmış olduğu yüzde yüzlük gol ofsayt gerekçesiyle müsabaka hakemi Hüseyin Göçek tarafından iptal edilmiştir.



Trabzonspor, Galatasaray ve Sivasspor'un şampiyonluk iddiası olan takımlar olduğu değerlendirildiğinde hakemler üzerinden yapılan operasyonlarla şampiyonlukta iddialı takımların şampiyonluk iddiası azaltılmaya çalışılarak şüphelilerin organize şekilde şampiyon yapmaya çalıştığı Medipol Başakşehir Futbol Kulübü lehine sonuçlar ürettikleri anlaşılmaktadır.



Ayrıca yaklaşık 40 hakemin görev yaptığı Süper Lig'de, Hüseyin Göçek'in 27 haftasının geride kaldığı müsabakaların 9 haftasında Medipol Başakşehir maçlarında görevlendirilmesi ise tesadüf olamayacağı gibi TFF'nin hakem görevlendirmesi tarihinde bir ilk olduğunu da düşünüyoruz. Bunun nedenlerinin yukarıda izah ettiğimiz nedenler olduğu değerlendirilerek tüm şüphelilerin cezalandırılması için gereğinin yapılmasını saygılarımızla talep ediyoruz." - TRABZON