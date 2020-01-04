Trabzon başı taşla ezilip, bıçaklanan pınar cinayeti zanlılarına, dna testi sonrası tahliye - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trabzon başı taşla ezilip, bıçaklanan pınar cinayeti zanlılarına, dna testi sonrası tahliye - Son Dakika

Trabzon başı taşla ezilip, bıçaklanan pınar cinayeti zanlılarına, dna testi sonrası tahliye

7 saat önce

TRABZON Başı taşla ezilip, bıçaklanan Pınar cinayeti zanlılarına, DNA testi sonrası tahliye (Baba ile röportaj-olay yeri arşivi)

TRABZON Başı taşla ezilip, bıçaklanan Pınar cinayeti zanlılarına, DNA testi sonrası tahliye (Baba ile röportaj-olay yeri arşivi)

Trabzon başı taşla ezilip, bıçaklanan pınar cinayeti zanlılarına, dna testi sonrası tahliye

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 03:49 Kaynak: DHA
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