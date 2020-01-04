Trabzon başı taşla ezilip, bıçaklanan pınar cinayeti zanlılarına, dna testi sonrası tahliye - Son Dakika

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Trabzon başı taşla ezilip, bıçaklanan pınar cinayeti zanlılarına, dna testi sonrası tahliye
7 saat önce
TRABZON Başı taşla ezilip, bıçaklanan Pınar cinayeti zanlılarına, DNA testi sonrası tahliye (Baba ile röportaj-olay yeri arşivi)
Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 03:49 Kaynak: DHA
TRABZON Başı taşla ezilip, bıçaklanan Pınar cinayeti zanlılarına, DNA testi sonrası tahliye (Baba ile röportaj-olay yeri arşivi)
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