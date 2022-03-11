Trabzon-Bayburt karayolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı - Son Dakika

Trabzon- Bayburt karayolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

TRABZON - Trabzon-Bayburt karayolu Araklı ilçesi Çatak mevkiinde kar nedeniyle ulaşıma kapandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi, "Bölgemizde devam eden kar yağışı nedeniyle Araklı-Bayburt-Dağbaşı yoluna kar yapışı nedeniyle araçların geçişine izin vermiyoruz. Gelen araçları Çatak'ta bekletiyoruz. Bayburt'ta gelen araçlar da Salmankaş Tüneli'nin girişinde bekliyor" dedi.