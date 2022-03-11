Trabzon-Bayburt karayolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı - Son Dakika
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Trabzon-Bayburt karayolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

11.03.2022 18:04

Trabzon-Bayburt karayolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı Trabzon-Bayburt karayolu Araklı ilçesi Çatak mevkiinde kar nedeniyle ulaşıma kapandı.

Trabzon- Bayburt karayolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

TRABZON - Trabzon-Bayburt karayolu Araklı ilçesi Çatak mevkiinde kar nedeniyle ulaşıma kapandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi, "Bölgemizde devam eden kar yağışı nedeniyle Araklı-Bayburt-Dağbaşı yoluna kar yapışı nedeniyle araçların geçişine izin vermiyoruz. Gelen araçları Çatak'ta bekletiyoruz. Bayburt'ta gelen araçlar da Salmankaş Tüneli'nin girişinde bekliyor" dedi.

Trabzon-Bayburt karayolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı
Trabzon-Bayburt karayolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı
Trabzon-Bayburt karayolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

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Kürşat Karaca, Bayburt, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Trabzon-Bayburt karayolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı - Son Dakika


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