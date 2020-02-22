Trabzon-Bayburt karayolunda heyelan - Son Dakika
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Trabzon-Bayburt karayolunda heyelan

7 saat önce

Trabzon-Bayburt karayolunda gece saatlerinde heyelan meydana geldi.

Trabzon-Bayburt karayolunda heyelan, System.String[]

Trabzon- Bayburt karayolunda gece saatlerinde heyelan meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre, Trabzon-Bayburt karayolunda gece saatlerinde heyelan meydana geldi. Çaykara ilçesindeki Karaçam mahallesine ulaşımın sağlandığı Akçaköprü mevkiinde meydana gelen heyelanda kaya parçaları yola düştü. Köknar, Uzuntarla ve Karaçam mahallelerine heyelan sonrası ulaşım sağlanamazken, Bayburt'a da ulaşımın sağlandığı D915 yolunda karayolları ekiplerinin yolu ulaşıma açma çalışmaları sürüyor. Tonlarca ağırlıktaki kaya parçaları ve toprağın yola düştüğü heyelanın gece saatlerinde olması olası bir faciayı önledi. - TRABZON

Karaçam, Trabzon, Bayburt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 12:54 Kaynak: İHA
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