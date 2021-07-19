Mescid-i Aksa'ya yapılan baskına tepki - Son Dakika

Nevşehir'de İsrail polisi korumasındaki fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesi ile Harem-i Şerif ve işgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşanan gerginlik kınandı.

Bekir Efendi Cami önünde, Genç İHH Nevşehir Teşkilatı öncülüğünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi.

Genç İHH İl Teşkilatı Yönetim Kurulu Üyesi Mücahit Yel, Mescid-i Aksa'nın Kurban Bayramı arifesinde yeniden saldırılara maruz kalmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

İsrail'in benzer saldırılarının kronikleşmiş bir sorun haline geldiğini vurgulayan Yel, tüm Müslümanların ortak bir duruş ve direnişle siyonist saldırılara tepki göstermesi gerektiğini ifade etti.

İsrail'in dünyaya kötülük yayan bir işgal devleti olduğunu belirten Yel, şunları kaydetti:

"Bugün İsrail, Müslüman coğrafyaların tam kalbinde, bizatihi kötülük timsali olarak durmaktadır. Bu kötülüğe karşı kalbimizle buğz etmekle beraber, elimizle ve dilimizle yapmaya güç yetireceğimiz pek çok şey bulunmaktadır. Uluslararası kurum, kuruluş, haber yayıncıları, sanatçılar, siyasetçiler, güvenlik kurumları, teşkilatlar, organizasyonlar gibi mekanizmaları doğru şekilde harekete geçirecek kamuoyu baskısı oluşturmak, tüm Müslüman alemi için acil bir gerekliliktir. Mescid-i Aksa ve Kudüs'ün akıbetini yalnızca orada yaşayan Filistinlilerin omuzlarına yüklememeli, her bir Müslüman, zamanın ve şartların ruhuna münasip şekilde Kudüs ruhunu ortaya koymasını bilmelidir."