TRABZON BELEDİYE BAŞKANINA SİLAHLI SALDIRI ŞÜPHELİLERİ ADLİYEDE - Son Dakika

TRABZON'da Yomra Belediye Başkanı İYİ Parti'li Mustafa Bıyık'a silahlı saldırı olayına ilişkin gözaltına alınan saldırgan Halit A. (29) ve azmettirici olduğu öne sürülen Tolgahan K. (30), adliyeye sevk edildi. Adliyeye getirilen şüphelilerden Halit A., gazetecilere dönerek, 'Çekmeyin' diye bağırdı.

Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, önceki gün sabah saatlerinde makam aracıyla belediye binasına geldi. Başkan Bıyık, araçtan indiği sırada Halit A.?nın silahlı saldırısına uğradı. Yaklaşık 7 metre mesafeden tabanca ile 5 el ateş eden Halit A., koşarak bölgeden kaçtı. Makam aracını kendisine siper eden Başkan Bıyık, saldırıdan yara almadan kurtuldu. Kurşunlar belediye binasının camlarına ve çevredeki ATM'ye isabet etti. Belediyeye ait güvenlik kamerasına yansıyan saldırı sonrası önce azmettirici olduğu öne sürülen Tolgahan K., ardından da tetiği çeken Halit A. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

KORKUTMAK İÇİN ATEŞ ETMİŞ

Saldırının, ilçede ihalesi iptal edilen kültür merkezi inşaatı ile bağlantılı olduğu değerlendirilirken, kentte karıştığı pek çok suçtan sabıkası olan Halit A.?nın ilk ifadesinde suçunu itiraf ettiği bildirildi. H.A.?nın ifadesinde kendisini azmettirenin olmadığını, saldırıyı belediye başkanından para isteyip alamadığı için korkutmak amaçlı gerçekleştirdiğini öne sürdü. Halit A., Başkan Mustafa Bıyık'ın, isteğini yerine getirmeyip, kendisini dikkate almadığını gerekçesiyle tabancayla ateş ettiğini, azmetirici olduğu iddia edilen kişiyle sadece aralarında gönül bağı bulunduğunu söyledi. Diğer şüpheli Tolgahan K. ise suçlamaları reddetti.

SUÇ ALETİ SİLAHI ORMANA ATMIŞ

Bu arada saldırgan Halit A.'nın, ilçede yakalandığında yanında ele geçirilen silahın olayda kullanılan silah olmadığı belirlendi. Halit A.'nın, sorgusunda olay sonrası ormanlık alana attığı ve şarjöründe tek mermi olan suç aleti silahın yerini ekiplere tarif ettiği, öğrenildi. Polislerin çalışması sonucu bahse konu silah, ormanlık alanda bulundu. ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Haklarında ek gözaltı süresi alınan şüpheliler, tamamlanan sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye getirilen şüphelilerden Halit A., gazetecilere dönerek, 'Çekmeyin' diye bağırdı.