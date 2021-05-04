Trabzon Belediyesi ağaçları kesti, doğa severler ayaklandı - Son Dakika

Trabzon Belediyesi ağaçları kesti, doğa severler ayaklandı

04.05.2021 14:48
Trabzon Belediyesi ağaçları kesti, doğa severler ayaklandı, System.String[]

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin Sülüklü mezarlığındaki yaşlı ve bakımsız ağaçları kesmesi, doğa severlerin tepkisine neden oldu. O görüntülere, sosyal medyadan tepki yağdı.

Trabzon Belediyesi ekipleri talimat üzerine Sülüklü Mezarlığı'ndaki onlarca yaşlı selvi ağacını kesti. Yapılan bu işlemin görüntülerinin sosyal medyaya yansımasının ardından doğa severler harekete geçti. Giderek artan tepkilerin üzerine devreye giren Trabzon Büyükşehir Belediyesi, yazılı bir açıklama yaparak konuya açıklık getirdi.

ŞEHİTLİKLERİN MERMERLERİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Söz konusu açıklamada kesimlere gerekçe olarak ağaçlardan akan reçinelerin mezar taşlarında leke bırakması gösterildi. Ayrıca mezarlıktaki şehitliklerin mermerlerinde oluşan kirliliğe vurgu yapıldı.

Belediye tarafından yapılan yazılı açıklama tam olarak şöyle: "Ağaçların yapraklarında bulunan reçine bezlerinden akan reçinenin mermerlerde lekelenmeler oluşturduğu, rüzgarlı havalarda ağaçlarda kuruyan dalların mezarların yanında bulunan bayrak direklerinin düşmesine neden olarak mezarlara zarar verdiği, ayrıca kabir ziyaretinde bulunan vatandaşlar için de tehlike arz ettiği tespit edilmiştir.

"UZMAN GÖRÜŞÜ OLMADAN AĞAÇ KESİMİ SÖZ KONUSU OLMAZ"

Büyükşehir Belediyesi olarak çevre, yeşil ve doğa hassasiyetimiz herkesin malumuyken, uzman görüşü ve talebi olmadan ağaç kesim işlemi gerçekleştirilmesi söz konusu bile olamaz. Ayrıca şehitlerimizin mezarlarına zarar verdiği için orman mühendislerinin tespiti sonucunda kesilen ağaçların yerine daha uygun türde ağaç dikimi gerçekleştirilecektir."

Trabzon Belediyesi ağaçları kesti, doğa severler ayaklandı

Büyükşehir Belediyesi, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: SonDakika.com

Son Dakika Güncel Trabzon Belediyesi ağaçları kesti, doğa severler ayaklandı - Son Dakika


YORUMLAR (1)
  • AZHiSTERiKS: Cukur dizisi yetkilileri "Cukur Ormani" logosu altinda agac dikme kampanyasi baslatacaklarina, ülkedeki peskes cekilen daglar, ovalar, sular, ormanlar nezdindeki zaten dikili olan agaclarin kesimlerini durdurmak icin kampanya uygulayip baski yapsinlar, daha cok sevaba girerler... Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır

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