Trabzon bir adım önde, Muslera ile G.Saray'ın yarısı gitti

1- Pandemi arası sonrası lige iyi başlayan Fenerbahçe ile Trabzon bugün kupada karşılaşacak. Telafisi olmayan bu maç öncesi takımların şansını ne kadar ve nasıl bir futbol bekliyorsunuz?



İLKER YASİN - BORDO MAVİLİLER FİNALE DAHA YAKIN



Göztepe-Trabzon ve Fenerbahçe-Kayseri maçlarına bakarak yorum yaparsak Trabzon finale daha yakın. Takımdaşlık ruhunu oturtmuş, gençleriyle ustaları iyi kaynaştırmış bir Trabzon var. Fenerbahçe, Altay'ın son maçtaki performansıyla Gustavo ve Muriç gibi birkaç oyuncunun göstereceği yüksek performansla yol alamaz. Emre'nin girişi Fenerbahçe'nin pas oyununu ve hedefe odaklanma heyecanını artırdı. Bir dakikadaki iki golle de maçı aldı. Ama bu, ölçü değil. Tahir Karapınar resmen Fenerbahçe Altyapı Koordinatörü'dür. Fenerbahçe'nin teknik direktörü değildir. Zaten böyle bir misyona da talip değildir. ve Trabzon karşısındaki kenardaki duruşu Aurelio'nun Volkan'ın ve Emre'nin duruşundan farklı olmayacaktır.



MEHMET ARSLAN - ÖNCELİKLERİ LİG OLSA DA TRABZON DAHA ŞANSLI



Bu karşılaşmaya Fenerbahçe'nin Trabzonspor'dan çok daha büyük bir motivasyonla hazırlanacağı bir gerçek ancak bu motivasyonu ne kadar doğru kullanabilecekleri soru işareti. Hatırlar mısınız; Milli Takımımız'ın isviçre ile oynadığı, Alpay ve pek çok kişinin kırmızı kart gördüğü maçı. Eğer Fenerbahçe motivasyonunu doğru kullanabilir ve daha sakin kalabilirse şansını bu oranda artırır çünkü Trabzonspor için önemli olan kupadan daha çok lig. Ama Fenerbahçe'nin tek şansı kupa bütün bunlara rağmen ben Trabzonspor'u bir adım önde görüyorum.



UĞUR MELEKE - 11'DE DE KULÜBEDE DE TRABZONSPOR ÖNDE



Fenerbahçe'nin aylardır en büyük ve belki de tek hedefi kupa. Hatta fikstür henüz açıklanmadan önce TFF'yi kupa maçı tarihi konusunda uyardıklarını da hatırlıyoruz. Kayseri önünde futbol olarak çok iyi sinyaller vermediler ama son anlarda gelen galibiyet, uzun süre kulübün üstünde dolaşan kara bulutları bir nebze olsun dağıtmışa benziyor. Kayseri önünde yedek kulübesinden gelen yıldızların ilk 11 başlamaları da sürpriz olmaz. Ancak Trabzon da ligin en iyi futbolunu oynayan takımı. 11'leri de, kulübeleri de rakiplerinin önünde. Sanırım konsantrasyon seviyesi kazananı belirleyecek.



GÜNTEKİN ONAY - AVANTAJLI OLAN TARAF TRABZON



Trabzonspor'un oyunun hücum yönündeki silahları, sarı lacivertli rakibine oranla daha çok. Üstelik Fenerbahçe bu karşılaşmayı kendi evinde oynayacak olmasına rağmen kendisine büyük avantaj sağlayan seyirci desteğinden mahrum olacak. Fenerbahçe'nin savunmadaki mevcut sorunlarını göz önünde bulundurduğumuz zaman rakibi Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş mücadelesinde daha avantajlı olduğunu söyleyebiliriz. Bence bordo mavililerin özellikle Arjantinli tecrübeli kaptanı Jose Sosa'nın bugün forma giymesi durumunda rakibi Fenerbahçe'ye göre; Ziraat Türkiye Kupası'nda finale çıkabilmek adına bir adım daha önde olduğunu söylemek mümkün.



2- Süper Lig, yeni tip koronavirüs pendemisi sonrası ilk haftayı sizce nasıl geçirdi? Gerek alınan önlemler, gerek sahadaki uygulama, gerek futbol kalitesi açısından nasıl bir geri dönüş yaptı lig?



İLKER YASİN - SAHAYA ÇIKMALARI BİLE MUCİZE



Tüm futbolcuların fiziksel, psikolojik olarak gerilediği ve bir isteksizlik içinde olduğunu gördüm. Vaka sayısının artış gösterdiği bir ortamda geride kalan 63 maçın nelere gebe olduğunu bilmiyoruz. Pandemi öncesinden değişmeyen tek şey herkesin başarısızlığı bir yere yıkma alışkanlığı. Kimse takımına, oyuncularının silik performansına, psikolojik olarak ne durumda olduğuna bakmıyor. Zaten böyle bir ortamda futbolcunun sahaya çıkması bile mucize.



MEHMET ARSLAN - TRABZON-BAŞAKŞEHİR GİBİ



Öncelikle şunu ifade edeyim TFF'nin ligin başlaması konusunda aldığı kararın ne kadar yerinde olduğunu gördük. Her karara muhalif olup öneri getirmeyenlerin de nasıl suskun kaldıklarını. ÖNLEM: Süper Lig takımlarının önemli bir kısmı ve futbolcular önlemler konusunda çok hassas olmadılar. Bakın sevinç fotolarına. FUTBOL: Bıraktığımız yerden devam ediyoruz. Trabzon ve Başakşehir ilk ikiyi oluşturacak gibi. ALIŞKANLIK: Futbolu ve sonucu yine hakemler üzerinden değerlendirmeye devam ediyoruz.



UĞUR MELEKE - TFF GOL SEVİNÇLERİNİ CEZALANDIRMALI



Dortmundlu Sancho, evine çağırdığı kuaföre tıraş olurken maskesiz fotoğraf paylaştığı için federasyon tarafından cezalandırıldı. Kamuoyunun geneli cezayı aşırı buldu ama verilen mesaj önemli: Bu iş şakaya gelmez. Bizde de ilk hafta itibariyle bazı ciddiyetsizlikler vardı, doğal sezon atmosferi gibi gol sevinçleri gördük protokol tribününde. TFF'nin bunları cezalandırması doğru olur bence. Futbol kalitesi anlamında radikal bir değişim yok. Yine kemik seslerinin yükseldiği, göğüs göğse çarpışılan, bildiğimiz Süper Lig bu.



GÜNTEKİN ONAY - ALINAN ÖNLEMLER VE TEDBİRLER YERİNDEYDİ



2- 3 aylık aranın ardından genel anlamda futbol kalitesini ve tempoyu beklediğimden yüksek buldum. Göztepe, Galatasaray ve Yeni Malatya fizik kalite olarak rakiplerinin gerisindeydi. Beşiktaş'ta da bazı oyuncular hazır görünmedi. Kaybetmesine rağmen Konyaspor, Kasımpaşa, Rizespor pandemi öncesinden daha ileriye gitmiş gözüktüler. Başakşehir ve Trabzonspor ise çizgilerini korumuş. Alınan önlemler ve uygulamalar yerindeydi.



3- Galatasaray ve Beşiktaş'ın yenildiği haftayı aynı puanda zirveyi paylaşan Trabzonspor ve Başakşehir galibiyetle kapattı. Bu tablonun ardından kalan 7 haftaya kim daha avantajlı giriyor?



İLKER YASİN - ŞAMPİYON TRABZONSPOR OLACAK



Beşiktaş yarışta zaten yok. Tüm takım psikolojik olarak hala erteleme günlerindeydi. Rize yenilgisi ve Muslera'nın sakatlığıyla Galatasaray'ın da zaten düşük olan motivasyonuyla yarış dışında kaldığını söyleyebilirim. Trabzonspor'un şampiyonluk iştahı çok. Başakşehir son 2 yıl bitime birkaç hafta kala kaybettiği şampiyonlukların tecrübesine sahip. Ama Başakşehir 7 haftada rahat kazanacağına inandığı vasat takımlar önünde kaybedeceği puanlarla şampiyonluk şansını yine kaçırabilir. Bence bordo mavili ekip bu sezonun şampiyonu olacak.



MEHMET ARSLAN - GALATASARAY PSİKOLOJİK OLARAK GERİYE DÜŞTÜ



Trabzonspor ve Başakşehir'in Galatasaray'a oranla çok daha avantajlı olduğu bir haftaydı. Bu iki takım avantajı ele geçirdi. ikisinin şanslarını %50 olarak değerlendiriyorum. Galatasaray'ı bu yarışta dışarıda bırakacak faktör de kaybettiği üç puan değil. Sakatlanan oyuncularından dolayı psikolojik olarak geriye düşmeleridir.



UĞUR MELEKE - BAŞAKŞEHİR VE TRABZON NEFES NEFESE



Bundesliga'da da benzer şaşkınlıklar yaşamıştık. Araya bomba gibi giren bazı takımlar, dönüşte aynı fiziksel seviyede değillerdi. Başakşehir gerilemiş. Kayseri, Beşiktaş ve G.Saray da bıraktıkları noktada değiller. Ama tabii Trabzon ve Başakşehir'in bu karmaşık haftada güçlü rakiplerine karşı aldıkları iki farklı galibiyetler önemli. İki takım nefes nefese gidecek galiba sonuna kadar.



GÜNTEKİN ONAY - TRABZON SOSA'SIZ BÜYÜK İŞ BAŞARDI



Trabzonspor ligin en kolay pozisyon üreten takımı. Gol bölgesinde hiç sorunları yok. İzmir'de Göztepe'yi Sosa yokken ve 10 kişi ile 3-1 yenerek büyük iş başardılar. Trabzon ve Başakşehir sadece 6 puan önde değil form olarak da avantajlılar. Galatasaray, Fernando Muslera'sız, stopersiz, ciddi bir yara aldı. Pandemi öncesindeki formlarının çok gerisindeler. Üstündeki 3 takımın birbirleriyle maçının olması Sivasspor'u da yarışta söz sahibi yapabilir.



4- Muslera'nın sakatlığı her ne kadar maçın önüne geçmiş olsa da Galatasaray Rize'de ilk 45 dakika çok kötüydü. Sizce Terim'in 11 seçimi doğru muydu? Stoperdeki krizi Terim doğru yönetti mi?



İLKER YASİN - GALATASARAY KOVİD-19 KORKUSUNU AŞAMAMIŞ



Muslera sadece bir kaleci değil. Son 2 yılda gelen şampiyonlukların kilit ismidir. Galatasaray'ın yarısı gitti denebilir. Terim bu pandemi günlerinde enfekte olmuş ve tedavi görmüş bir kişidir. ve psikolojik olarak eski Terim kadar sağlıklı değildir. Rizespor karşısında tüm Galatasaray, Terim'den Adem Büyük'e kadar 'Bu maçlar da nereden çıktı' tavrı içerisindeydi. Sorun, stoper tercihleri ve ilk 11 seçimi değil tüm Galatasaray'da KoVid-19 korku ve kaygısının aşılamamış olması.



MEHMET ARSLAN - GALATASARAY NEDEN FORMSUZU SORGULAMALIYIZ



Bir teknik adam elindeki oyuncuların performansını değerlendirip ona göre en iyi 11'i sahaya sürer. Eldeki oyuncuların yapısına baktığınızda tüm teknik direktörler de Fatih Terim'in 11'ini tercih ederdi. dolayısıyla Terim'in 11'ini değil Galatasaray'ın neden bu kadar formsuz olduğunu sorgulamalıyız. Terim eleştirilecekse bu noktada eleştirilmeli.



UĞUR MELEKE - TERİM STOPER KRİZİNİN ALTINDAN ÇIKAMADI



Fatih Terim'in hafta boyunca Donk'un partneri olarak Ahmet ve Lemina'yı antrenmanlarda dönüşümlü kullandığını okuduk. Takımın dördüncü stoperi kağıt üzerinde Ahmet görünüyor. Sıra ona geldiğinde bile tam olarak güvenilmiyorsa, onun da kendine güvenmemesi doğal. Son derece sarsak bir 45 dakika oynadı zaten. Terim'in genel olarak bu stoper krizinin altından başarıyla çıktığını söylemek mümkün değil.



GÜNTEKİN ONAY - G.SARAY İDEAL KADRO İLE SAHAYA ÇIKTI AMA...



Elinde Ahmet Çalık ve Ryan Donk'tan başka stoper yoktu. İdeal gözüken kadrosu ile sahaya çıktı. Ancak özellikle atletik performans antrenörü Alberto Bartali'nin süreç boyunca takımda olmamasının sorununu yaşamış gözüktüler. Futbolsuz 3 ay çok uzun bir süre. Çaykur Rizespor fizik gücüyle Galatasaray'a üstünlük kurdu ve özellikle ilk yarıda baskılı oyunuyla Galatasaray'ı hiç çıkarmadı.



5- Beşiktaş son Antalya yenilgisi sonrası artık planlarını gelecek sezon üzerine mi kurmalı? Sergen Yalçın'ın Ersin Destanoğlu, Rıdvan Yılmaz, Güven Yalçın gibi tercihlerini siz nasıl buldunuz?



İLKER YASİN - ERSİN VE RIDVAN'DA ISRAR EDİLMELİ



Beşiktaş ligi salgın öncesinde bitmişti zaten. Avrupa takımlarının elde kalan top 10 futbolcularına milyonlarca Euro verilerek yapılan kadro makyajının tutmayacağı belliydi. değişim şart. Kaleci Ersin ve harika oynayan Rıdvan gibi gençleri son 7 haftada sahaya sürmeli Sergen Yalçın. N'Koudou ve Elneny'den daha iyi gençler bulacaktır buna eminim.



MEHMET ARSLAN - BEŞİKTAŞ ÖNCE MADDİ PROBLEMİ HALLETMELİ



Bir takımda iki otorite vardır bir formayı veren diğeri parayı veren. Beşiktaş'ta formayı veren açısından bir problem yok ama parayı veren açısından ciddi problemler var. düşünün, tesislerdesiniz aşçınıza maaşını dahi ödeyemiyorsunuz. Bunu gören futbolcular da aşçıya ya da diğer görevlilere yardım ediyor. iyi niyetli ama otoriteyi de yerle bir eden bir gelişme. dolayısıyla bunu yaşayan bir kulübün başarılı olma şansı yok. Beşiktaş ya da diğer takımlar önce bu problemi halletmeli yoksa tesisler futbolcu hükümranlığına girer.



UĞUR MELEKE - RIDVAN TERCİHİ BİR MEYDAN OKUMADIR



Kenarda Caner-Rebocho varken Rıdvan'ın ilk 11'de başlaması zaten başlı başına bir meydan okumadır. Bu tarz hamlelerin normalde tüm takımı kendine getirmesi ve gelecek sezon için daha diri olmaları gerektiğini hatırlatması gerekir. Rıdvan iyiydi, Ersin de öyle. Güven gereksiz bir öz güven patlaması yaşıyor. Toparlanması gerek.



GÜNTEKİN ONAY - RIDVAN VE ERSİN'İ ÇOK BEĞENDİM



Güven Yalçın ne yazık ki çıkış yapamadı. Özellikle bu sezon kayıplarda. Diaby aylardır varlık gösteremiyor. Beşiktaş Burak Yılmaz ve Adem Ljajic yokken gol yollarında çok zorlanıyor. Genç Rıdvan Yılmaz'ı çok beğendim. Ersin Destanoğlu da henüz 19 yaşında ve kalan 7 maç ona çok şey katacak. Kalecide tecrübe çok önemlidir. Avrupa hedefi devam ettiği sürece kalan 7 maç Beşiktaş'ın iddialı olmasını gerektirir.



6- Fenerbahçe'nin 7 maçlık galibiyet özlemi Kayserispor karşısında son anda gelen zaferle sona erdi. Sarı lacivertlilerin çizgisini ve özellikle yönetimin yaptığı Tahir Karapınar tercihini nasıl değerlendirirsiniz?



İLKER YASİN - FENERBAHÇE'DE KADRO KALİTESİ DÜŞÜK



Fenerbahçe futbol olarak heyecan açısından da pandemi öncesinden farksız. Altay, Serdar, Gustavo, Ferdi ve Vedat dışında önümüzdeki yılda formayı hak eden oyuncu yok gibi. Yeni teknik direktör Yanal gittiği anda getirmeliydi. Zaman boşa geçti. ve şimdi 8 lig, 1 veya 2 kupa maçı yeni hocanın Türkiye'yi, F.Bahçe kimliğini,taraftarı, medyayı tanıması, oyuncuların performanslarını görmesi açısından çok olumlu olurdu.



MEHMET ARSLAN - BU FENERBAHÇE'Yİ DEĞERLENDİRMENİN ANLAMI YOK



Tahir Karapınar konusunda çok olumlu şeyler duydum. Umarım çok daha başarılı olur. Ama benim bildiğimi Tahir hoca da futbolcular da biliyor. Tahir hocanın takımda bir geleceği yok. Yeni bir teknik adam gelecek dolayısıyla F.Bahçe ancak bu teknik adamın eline geçtikten sonra değerlendirilecek. F.Bahçe için sezon bitti. Bu yüzden Fenerbahçe'yi şu haliyle değerlendirmenin de anlamı yok.



UĞUR MELEKE - ÖMER FARUK VE EMİN'İ İZLEMEYİ UMUT EDİYORUM



Çok uzun bir süre 10'a 11 oynanan bir maçın teknik analizini yapmak zor. Ancak bu 90 dakikadan da Fenerbahçe'nin çıkarması gereken dersler var. Kaptanlık bandını yük olarak taşıyana, tavrı değişene değil, doğal lidere takmak lazım. Gustavo ve Muriç'te o doğal tavır var bence. Kadroda orijinal solak stoper varken, haftalarca orada ön libero oynatmanın anlamsızlığı da çıkmış oldu ortaya. Oradan da dönüş olacağını sanmıyorum. Ligin geri kalanında Ömer Faruk Beyaz ve Emin Bayram'ı da izlemeyi umut ediyorum doğrusu.



GÜNTEKİN ONAY - FENERBAHÇE SAVUNMASINDA PROBLEMLER CİDDİ



Tahir hoca altyapı koordinatörü olarak geldi. Son 7 maçta da geçici takımı çalıştıracak. 10 kişi oynayan takımı ikinci yarı yaptığı değişikliklerle maçı kazandırmayı başardı. 3 aylık aranın ardından yenik duruma düşüp uzun süre 10 kişi oynamak kolay değil. Savunmada problemler ciddi olarak göze çarptı. Luiz Gustavo dışındaki oyuncuların fiziksel olarak tam hazır olmadıklarını gördük.



İLKER YASİN - HAFTANIN ENLERİ



Haftanın olayı: Şampiyonluklar getiren ve efendi kimliğiyle büyük sevgi kazanan Muslera'nın talihsiz sakatlığı. Haftanın takımı: Trabzonspor Teknik direktör: Tamer Tuna



Haftanın futbolcusu: Luiz Gustavo



Haftanın hakemi: Ali Şansalan



MEHMET ARSLAN - HAFTANIN ENLERİ



Haftanın olayı: Fernando Muslera'nın talihsiz bir şekilde sakatlanması



Haftanın takımı: Trabzonspor Teknik direktör: Okan Buruk



Haftanın futbolcusu: Luiz Gustavo



Haftanın hakemi: Ali Şansalan



UĞUR MELEKE - HAFTANIN ENLERİ



Haftanın olayı: Pandemi dönüşü yaşanan talihsiz sakatlıklar. Bir yılda yaşanacak şeyler bir haftaya sıkıştı adeta.



Haftanın takımı: Rizespor



Teknik direktör: Ünal Karaman



Haftanın futbolcusu: Mame Thiam



Haftanın hakemi: Ümit Öztürk



GÜNTEKİN ONAY - HAFTANIN ENLERİ



Haftanın olayı: Muslera'nın talihsiz bir şekilde ayağının kırılması.



Haftanın takımı: Rizespor



Teknik direktör: Hamza Hamzaoğlu



Haftanın futbolcusu: Mame Thiam



Haftanın hakemi: Alper Ulusoy