Son Dakika Haberleri: TRABZON Boğulma tehlikesi geçiren 2 kardeş, kurtarılamadı
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TRABZON Boğulma tehlikesi geçiren 2 kardeş, kurtarılamadı

1 saat önce

Boğulma tehlikesi geçiren 2 kardeş, kurtarılamadıTrabzon'un Sürmene ilçesinde serinlemek için girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçirip kaldırıldıkları hastanede tedaviye alınan Muhammet Ali Balcı (17) ile kardeşi Ebubekir Balcı (15), doktorların tüm müdahalelerine karşın kurtarılamadı.

Boğulma tehlikesi geçiren 2 kardeş, kurtarılamadı
Trabzon'un Sürmene ilçesinde serinlemek için girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçirip kaldırıldıkları hastanede tedaviye alınan Muhammet Ali Balcı (17) ile kardeşi Ebubekir Balcı (15), doktorların tüm müdahalelerine karşın kurtarılamadı.
Sürmene'de serinlemek için dün öğle saatlerinde sahilde denize giren Muhammet Ali Balcı ile kardeşi Ebubekir Balcı, bir süre sonra gözden kayboldu. Sahilde bulunan, gönüllülerden oluşan Sürmene Arama Kurtarma ve Sahil Güvenlik ekipleri, denize girerek 2 kardeşi bulup kıyıya çıkarıldı. Çağırılan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan Balcı kardeşler, ambulansla Sürmene Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki tedavilerinin ardından Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sevk edilip yoğun bakım servisinde tedaviye alınan kardeşler, doktorların tüm müdahalelerine karşın kurtarılamadı. Ölümleriyle ailesi, yakınları ve arkadaşlarını hüzne boğan Balcı kardeşler, ilçeye bağlı Oylum Mahallesi'nde toprağa verilecek.
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Haber Yayın Tarihi: 13.08.2019 11:17 Kaynak: DHA
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