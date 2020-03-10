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Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu Radyo D canlı yayın aracına konuk oldu
6 saat önce
Radyo D programcılarından Polat Labar ve Adem Metan'ın Trabzon Meydanı'ndan gerçekleştirdiği canlı yayında Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu Radyo D canlı yayın aracına konuk oldu.
Radyo D programcılarından Polat Labar ve Adem Metan'ın Trabzon Meydanı'ndan gerçekleştirdiği canlı yayında Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu Radyo D canlı yayın aracına konuk oldu.
Başkan Zorluoğlu ve radyo programcısı Adem Metan arasında keyifli bir sohbet gerçekleşti. Başkan Zorluoğlu yayında Trabzon'un turizm anlamında çok ciddi bir atılım yaptığına dair önemli açıklamalarda bulundu.
Radyo D 104 frekansında...
Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 01:32
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