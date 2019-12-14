Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, asfalt çalışmalarını inceledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, asfalt çalışmalarını inceledi - Son Dakika

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, asfalt çalışmalarını inceledi

7 saat önce

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Kaymaklı-Çukurçayır bağlantı yollarındaki asfalt çalışmalarını inceledi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, asfalt çalışmalarını inceledi, System.String[]

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Kaymaklı- Çukurçayır bağlantı yollarındaki asfalt çalışmalarını inceledi.

Yol çalışması yapan personele tatlı ikram eden Zorluoğlu, daha sonra mahalle sakinleriyle de bir araya geldi.

Zorluoğlu, çalışmalar hakkında vatandaşlara şu bilgileri aktardı:

"Çukurçayır Mahallemizde bulunan Dik Sokak, Şehit Zafer Çabuk Caddesi ve Ormanyolu Caddesi'nin yolları çok bozuktu. Kendi aracımla gelerek buraları bizzat inceledim ve çalışmaların hızlanması için gerekli birimlere talimat verdim. Altyapı çalışmalarının ardından nihayet asfaltımızı dökmeye başladık. Bu zamana kadar bizlere sabır gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum."

Murat Zorluoğlu, Çukurçayır, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 04:56 Kaynak: AA
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