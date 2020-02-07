Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, çalışmaları değerlendirdi - Son Dakika

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, gelirlerinin artırılması için belediye alacakların tahsil edilmesi amacıyla kapsamlı bir çalışma başlattıklarını belirtti.

Trabzon Araştırma Kültür Vakfı tarafından düzenlenen sivil inisiyatif toplantısına katılan Zorluoğlu, belediye çalışmaları hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Göreve geldiklerinde önce hizmet kapasitesinin artırılmasına dönük adımlar attıklarını anlatan Zorluoğlu, "Teşkilat yapımızda hatırı sayılır değişiklikler gerçekleştirdik. Trabzon halkına en iyi hizmeti sunacak bir ekip oluşturduk. Yeni daire başkanlıkları oluşturduk. Özellikle sosyal yardımlarla ve sosyal hizmetlerle ilgili Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığını kurduk." diye konuştu.

Zorluoğlu, gelirlerin artırılması noktasında çeşitli çalışmalar gerçekleştirdiklerine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Tüm mülklerimizin kira bedelini rayiç bedele yaklaştırdık. Bunun için bağımsız gayrimenkul değerleme uzmanları ile çalıştık. 2020 yılından itibaren yeni kira bedellerini uygulamaya koyduk. Belediye mülklerinde 808 bin kişinin hakkı var. Bu anlayışla hareket ediyoruz. Alacaklarımızın tahsili noktasında da kapsamlı bir çalışma başlattık. 2020 yılında bu manada hem kira gelirlerimiz hem de piyasadan alacaklarımız bakımından epey bir sıçrama yapacağımıza inanıyoruz."

Trabzon'da mevcut otogarın 40 yıl önce yapıldığına dikkati çeken Zorluoğlu, yeni otogar yapılması için başlayan çalışmaların proje aşamasında devam ettiğini, kente yakışan bir yapıyı 2021 yılının sonunda hizmete açmayı planladıklarını kaydetti.

Zorluoğlu, şehirde yeterli sayıda otopark olmadığını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Meydan'daki İskenderpaşa Cami'nin hemen yanındaki mevcut otoparkı yenilemek için birkaç hafta içerisinde ihale yapacağız. Birkaç ay içerisinde başlamayı planladığımız otopark 400 araç kapasitesine sahip olacak. Yine Ankara'da koruma kurulu ile de görüştüğüm Kadınlar Pazarı'nın karşısında şu anda açık alan olarak kullandığımız yerin altına girmek suretiyle düşündüğümüz 180 araç kapasiteli otopark çalışması yapıyoruz. Kadınlar Pazarı projemizin alt kısmında da 70 araçlık otopark bulunmaktadır. Ayrıca şu anki öğretmenevi ve Cudibey Okulu'nun olduğu alan da bize geçiyor. O alanın üzerinde ve altında Meydan bölgesinin ihtiyacına cevap verecek otopark yapmayı planlıyoruz. 5 yılda 16 otopark yapmayı hedefliyoruz"