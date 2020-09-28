Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu 130 milyon liralık içme suyu projesinin çalışmalarını... - Son Dakika

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, 130 milyon lira bütçeli Trabzon Su Temini Projesi'nin çalışmalarını yerinde inceledi.

Zorluoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, projenin, AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı fonları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Trabzon Büyükşehir Belediyesi bağlı kuruluşu TİSKİ tarafından sağlanacak kaynakla 565 kilometrelik içme suyu şebekesinin bütünüyle yenilenerek, hayata geçirileceğini bildirdi.

Yapımı devam eden Kalkınma ve Beşirli mahallelerindeki çalışmaları takip eden Zorluoğlu, şehirde yaklaşık 40 yıl önce dönemin şartları ve teknolojik imkanlarına göre bir içme suyu altyapı çalışmasının yapıldığını, o günden beri Trabzon'un bu büyüklükte bir içme suyu yatırımı almadığını belirtti.

Projenin çok tarafı olduğunu vurgulayan Zorluoğlu, "Bu bir AB projesi. Finansmanının yüzde 60'ını AB fonlarından sağlıyoruz. Geri kalan yüzde 40'lık kısmının yüzde 25'i TİSKİ bütçesinden, yüzde 15'ini de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bütçesinden temin ediyoruz." ifadesini kullandı.

Zorluoğlu, projenin tüm binaların bağlantılarını sağlanacağı çok kapsamlı bir çalışma olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu çalışmalardan vatandaşların minimum düzeyde etkilenmeleri adına iyi bir ekip ve iyi bir koordinasyonla çalışıyoruz. Ekibin başında TİSKİ Genel Müdür Yardımcısı var. Bu sadece TİSKİ'nin de işi değil. Aynı zamanda Büyükşehir tarafı da var. Doğalgaz tarafı var, elektrik tarafı var, daha pek çok tarafı var. Tüm kurumlarla koordinasyonu sağladık ve bugün sahada da bu koordinasyona müşahede ettik."

İçme suyu ve altyapı hizmetlerinin belediyelerin yapmaktan hoşlanacağı işler olmadığını belirten Zorluoğlu, "Vatandaşın çok görmeyeceği ancak ileride daha da kaliteli bir içme suyuna sahip olduğunda anlayabileceği bir yatırım bu aslında. Ancak biz bu projeyi şehrin faydasına olan bir iş olarak gördüğümüz için göreve geldiğimizden beri en fazla zaman harcadığımız ve gerçekleşmesini çok istediğimiz bir projeydi. Elhamdülillah. Yaklaşık bir ay önce bu işe başladık ve şu ana kadar birkaç bölgede 12 kilometrelik bir çalışma gerçekleştirdik. Ekip sayısının artırılmasıyla iş daha da hızlanacaktır. Ekibimize, yüklenici ve müşavir firmalarımıza, bizim arkadaşlarımızın tecrübesine inanıyorum. Herkes özveriyle bu işin altına elini, gövdesini koymuş durumda. " değerlendirmesinde bulundu.

Zorluoğlu, 2023 yılı içerisinde projenin tamamlayacağını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Bu proje bittiğinde belki de Trabzon'un 50-60 yıl daha sağlıklı içme suyu altyapısını da sağlamış olacağız. Ama bunu sadece bir içme suyu projesi olarak değil bir fırsat olarak da görüyoruz. Hazır şebeke hattı için yerleri kazmışken şehrimizin eksik yağmursuyu ve kanalizasyon problemlerini de bu arada gidermek istiyoruz. Yağmursuyu ve kanalizasyon ihalemizi de tamamladık, sözleşmemizi yaptık. Bu ihaleyle eş zamanlı olarak bu işi de sürdüreceğiz. Diğer taraftan da doğalgaz ve elektrik dağıtım firmalarıyla da istişare halindeyiz. Onlar da hazır bu iş yapılıyorken bazı noktalarda elektrik ve doğalgaz çalışmalarını gerçekleştirecekler."

Telekomünikasyon altyapısının da tamamlanacağını belirten Zorluoğlu, "Şehrin en kılcal noktalarına kadar fiber optik altyapısını oluşturacağımız kanalları da inşallah bu projeyle birlikte sağlamak istiyoruz. Bu gerçekleştiğinde Trabzon'da önümüzdeki yıllarda akıllı durak, akıllı kavşak gibi akıllı şehir uygulamalarında Türkiye'de örnek şehir haline gelebilecektir. İnşallah planlandığı tarihte bitirilecek. Trabzon'umuz uzun yıllar altyapı ve içme suyu anlamında uzun yıllarca bir eksiklik hissetmeyecek. Yüklenici firmamıza, müşavir firmamıza, TİSKİ Genel Müdürlüğümüze, Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın ilgili birimlerine, emeği geçen ve bundan sonra emeği geçecek tüm kurumlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Trabzon'umuz için hayırlı, uğurlu olsun." ifadesini kullandı.

Zorluoğlu, Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşların minimum düzeyde etkilenmesi için her türlü tedbiri aldıklarını kaydederek, çalışmalar boyunca vatandaşlardan biraz daha sabırlı olmalarını istedi.