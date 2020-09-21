Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, koronavirüs çalışmalarını değerlendirdi - Son Dakika

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, koronavirüs çalışmalarını değerlendirdi

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, koronavirüs salgını süresince şehir genelinde yaptıkları çalışmaları değerlendirdi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, koronavirüs çalışmalarını değerlendirdi, System.String[]

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, koronavirüs salgını süresince şehir genelinde yaptıkları çalışmaları değerlendirdi.

Zorluoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediyesi olarak normalleşme sürecinde de ilk günkü hassasiyetle çalışmalarını sürdürdüklerini, halkın sağlığını korumak için gerekli tedbirleri aldıklarını ifade etti.

Pandemi sürecinin en başından itibaren başlattıkları bilinçlendirme ve bilgilendirme çalışmalarına devam ettiklerini belirten Zorluoğlu, alınan kararların insanlara duyurulması, salgınla ilgili bilinçlenmesi noktasında şehrin çeşitli noktalarına 12 bin 500 eğitici afiş, billboard ve raketler yerleştirildiğini bildirdi.

Zorluoğlu, vatandaşların sosyal mesafeye uymasını sağlayacak fiziki şartları oluşturmak için 23 bin sticker kullanıldığını, yine otobüslerde mesafenin korunması için zemine 5 bin sticker uygulaması yapıldığını aktardı.

Trabzon'un 18 ilçesinde dezenfeksiyon işlemi yapıldığına işaret eden Zorluoğlu, "Özel sektör kuruluşlarına da ciddi destekler verdik. Büyükşehir Belediyesi olarak özel ve resmi araçlar, belediye otobüsleri, hastaneler, aile sağlığı merkezleri, kamu kurum ve kuruluşları, camiler, otogarlar, muhtarlıklar, kolluk birimleri, pazar yerleri olmak üzere 18 bin 757 noktada dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirildi. Dezenfeksiyon çalışmalarımız etkin şekilde sürüyor." ifadesini kullandı.

Dezenfektan ve maske üretimine de ağırlık verdiklerine dikkati çeken Zorluoğlu, 1 milyon 738 bin 38 litre yüzey, 3 bin 631 litre de el dezenfektanı üretimi yaparak kullanıldığını belirtti.

Zorluoğlu, Büyükşehir Belediyesi ve Ortahisar Halk Eğitim Merkezi organizesinde 20 Nisan'dan itibaren 1 milyon 171 bin 750 maske üretildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Büyükşehir Belediyesi olarak ilçe belediyeleri, pazar yerleri, kamuya açık alanlar, otobüsler, kamu kurum ve kuruluşları ve hijyen paketleri ile vatandaşlara toplam 715 bin 655 maskeyi ücretsiz olarak dağıttık. Yine kendi imkanlarımızla siperli maske ürettik ve bunları da sağlık teşkilatımıza dağıttık. Büyükşehir Belediyemiz ile Ortahisar Halk Eğitim Merkezi ortak çalışması sonucunda 20 Nisan 2020 tarihinden itibaren maske üretimine başlanmış olup toplam 1 milyon 171 bin 750 maske üretilmiştir. Sosyal destekte önemli dokunuşlar yaptık. Bu manada 61 Kart adını verdiğimiz sosyal destek uygulamamızın sayısını artırdık. 3 bin 547 ailemize her ay içerisine belli bir paranın koyulduğu ve alışveriş yapma imkanı sağlayan 61 Kart desteği sağladık. 25 bin 200 gıda ve hijyen paketleri dağıtımı gerçekleştirdik."

Sağlık çalışanlarının zor süreçte özverili çalışma sergilediklerine değinen Zorluoğlu, sağlık çalışanlarının otobüslerden ve otoparklardan ücretsiz yararlandıklarını, ihtiyaç duyulduğunda kullanılması amacıyla 1 otobüsün de tahsis edildiğini ifade etti.

Büyükşehir Belediyesi, Murat Zorluoğlu, Trabzon, Kamu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 10:15 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, koronavirüs çalışmalarını değerlendirdi - Son Dakika

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