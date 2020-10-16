Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, TİSKİ'nin saha çalışmalarını inceledi - Son Dakika

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, TİSKİ'nin saha çalışmalarını inceledi

16.10.2020 10:15
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, TİSKİ'nin saha çalışmalarını inceledi, System.String[]

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (TİSKİ) tarafından yapılan kanalizasyon ve yağmursuyu ayrıştırma çalışmalarını inceledi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (TİSKİ) tarafından yapılan kanalizasyon ve yağmursuyu ayrıştırma çalışmalarını inceledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Zorluoğlu'nun Ortahisar ilçesine bağlı Aydınlıkevler Mahallesi 609 Nolu Sokak'taki incelemeleri sırasında TİSKİ Genel Müdürü Ali Tekataş'tan çalışmalar hakkında bilgi aldığı belirtildi.

Zorluoğlu, göreve geldiği ilk aylarda Trabzon'da her yağış sonrası boruların patladığını, asfaltın kalktığını, yola kadar ciddi bir selin indiğini ve alt kotlarda su baskınlarının yaşandığına işaret ederek, bu olayların bir daha yaşanmaması için harekete geçtiklerini vurguladı.

Ekiplerin, kanalizasyon ve yağmursuyu meselesini çözdüğünün altını çizen Zorluoğlu, "Öteki taraftan da içme suyu sorunu gideriliyor. İnşallah bir aya kadar bu bölgedeki çalışmamızı tamamlayacağız. Sorunu yıllardır bizzat yaşayan mahalle halkımız bizlere teşekkürlerini ilettiler. Biz de çözümü çok yakında onlara sunacağız." ifadesini kullandı.

Zorluoğlu, Beşirli Mahallesi sahilindeki çalışma alanında da incelemelerde bulunarak, şunları kaydetti:

"Kötü koku 'Beşirli'nin ve Trabzon'un kaderi değildir' dedik ve bu sözümüzün üzerinden bir süre geçti. Bu süre içerisinde bizler boş durmadık. Sahil bölgesine gelen derelerde TİSKİ marifetiyle ciddi çalışmalar yürüttük. Şu ana kadar 7 derenin temizliğini gerçekleştirdik. Adeta kanalizasyon kolektörü haline gelen 7 dereyi yüzde 90 oranında kanalizasyondan ayrıştırmış olduk. Bunun sonucunda da o bölgelerdeki kötü kokular ortadan kalktı."

Beşirli'deki kötü kokunun durgun halde kalan su birikintilerinden kaynaklandığını anlatan Zorluoğlu, "Burası suyun durdukça çeşitli sebeplerle koku ürettiği bir bölge. Bu, hemen bugünden yarına çözülecek bir sorun değildi. Öyle olsaydı bu kadar zaman bizi beklemezdi. Önemli ancak ciddi tedbirler alarak çözülecek bir meseleydi. Büyükşehir Yol İşleri Daire Başkanlığımız, TİSKİ Genel Müdürlüğümüz, DSİ Bölge Müdürlüğümüz bu bölgede çalıştılar. Şimdi ise burayla ilgili olarak çok büyük bir çalışma başlattık." değerlendirmesinde bulundu.

Zorluoğlu, durgun suyu baks menfezlerle denizle buluşturduklarına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Denizden de temiz suyun bu bölgeye girişini sağlayarak ciddi bir temizlik çalışmasını gerçekleştirmiş olacağız. Bu sadece bir noktada değil, uzunca bir alanda yapılacak çalışma. Bu sayede sahil şeridine nefes aldırmış olacağız. Önümüzdeki günlerde bu bölgedeki koku meselesi inşallah tarih olacak. Bunun için yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Bir gün daha fazla vatandaşımızın bu kötü kokuyu çekmesini arzu etmiyoruz. Ekiplerimiz gece dahil aralıksız çalışacak. Burada inşallah önümüzdeki aylarda çok daha rahat şartlarda çayımızı içip, gezip, sporumuzu yapacağız."

Murat Zorluoğlu, Ortahisar, Trabzon, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, TİSKİ'nin saha çalışmalarını inceledi - Son Dakika

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