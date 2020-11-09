Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu mahallelerde incelemede bulundu - Son Dakika

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Konaklar ve Kanuni mahallelerini ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Zorluoğlu, TİSKİ Genel Müdürü Ali Teketaş ve bazı daire başkanlarıyla ziyarette bulunduğu Konaklar ve Kanuni mahallelerinde vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi.

İncelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Zorluoğlu, tespit edilen sorunların en kısa sürede tamamlanmak üzere ilgili daire başkanlarına bilgi verildiğini belirterek, "Konaklar ve Kanuni mahallelerimizde ekiplerimizin çalışmaları devam ediyor. Bazı noktalarımızın bakıma ihtiyacı var. Yol genişletme çalışmalarımız olacak. Ulaşım ile ilgili muhtarlarımız ve vatandaşlarımızdan yoğun talep geldi. Bu konuda Ulaşım Dairesi Başkanlığımız bir planlama yapmaktadır. İki deremizde sorun var. Bu dereler için de ilgili kurumlarla görüşmelerimiz olacak." diye konuştu.