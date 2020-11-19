Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, mahalle muhtarlarının sorunları dinledi - Son Dakika

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Maçka'daki mahalle muhtarlarının sorunlarını dinledi.

Büyükşehir Belediyesindeki başkanlık makamında Maçka ilçesinin mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Başkan Zorluoğlu, ilgili daire başkanları ile Trabzon İçme Suyu ve Kanalizasyon İdaresi yetkililerinin de yer aldığı toplantıda, muhtarların talep ve sorunlarını dinleyerek, istişarede bulundu.

Zorluoğlu, burada yaptığı konuşmada, muhtarların, vatandaşların sorunlarının çözüme kavuşturulması noktasında fedakarca ve özveri içerisinde çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, şöyle devam etti:

"Biz de tüm hizmetlerimizde, muhtarlarımızla birlikte çalışmaya özen gösteriyoruz. Çünkü her zaman 'Soruna en yakın olan çözüme de en yakındır' anlayışıyla hareket ediyoruz. Soruna en yakın olan muhtarlarımızın çözüm noktasında da en doğru alternatifleri ve önerileri ortaya koyacaklarına inanıyoruz. Bu manada muhtarlarımızla istişare etmek bizim için ayrı bir önem arz ediyor."

Zorluoğlu, muhtarlarla sık sık bir araya gelmeye ve Trabzon'u daha ileriye taşımak adına çalışmalara devam edeceklerini kaydetti.