Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu Trabzon Balıkhanesi'ni ziyaret etti - Son Dakika

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Trabzon Balıkhanesi'ni ziyaret ederek esnafla bir araya geldi.

Zorluoğlu, ziyarette, esnafın sorunlarını çözmek için çalıştıklarını söyledi.

Balıkhane esnafının kendisini ziyaret ettiğini hatırlatan Zorluoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçtiğimiz günlerde verimli bir toplantı gerçekleştirdik. TOKİ başkanımızla daha önce bu konuyla ilgili görüşmüştüm. Yeni balıkhane inşaatı tamamlanıyor. Buradaki balıkçıların, gerçek hak sahipleri olarak yeni balıkhanede ticaretlerine devam etmesi noktasında gereken çalışmayı yapıyoruz. Bu konuda bir tereddüt yok. Çünkü bu haktır ve adaletli olmak bunu gerektirir. Dolayısıyla inşallah buradan oraya sizler geçeceksiniz. Bunun çalışmalarını yapıyoruz. Yeni balıkhane hayata geçtiğinde, inşallah o prosedür de tamamlanmış olacak. Dolayısıyla bu konuda merak edilecek bir durum yoktur."

Akçaabat ilçesinde yapımı devam eden et kombinası ile ilgili de bilgi veren Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Seçim zamanında mezbaha konusunda da bize çok talepler gelmişti. Akçaabat- Düzköy yolu üzerinde sahile çok yakın bir noktada 50-60 milyon liraya mal olacak et kombinası inşaatı başlatıldı. Şu anda neredeyse karkası bitmiş durumda. İnşallah 2021 yılı içerisinde tamamlandığında, Trabzon'daki hayvan kesim yeri problemi büyük oranda ortadan kalkacak. Orası bir entegre tesis. İhtiyaç olursa şehrin doğusunda da bir tesis yapabiliriz."

Trabzon Kasaplar ve Celepler Odası Başkanı Temel Korkmaz da balıkçıların da odaya bağlı olduğunu belirterek, "Mezbaha ile ilgili Sayın Başkanımızın aldığı inisiyatif doğrultusunda çalışmalar devam etmektedir. Trabzon, balığıyla ünlü bir yer. Dolayısıyla balıkhane bizim için çok önemli bir yerdir. Bu balıkhanenin Trabzon'a, Karadeniz'e, Türkiye'ye yakışır olması ve esnafımızın haklarının korunması noktasında Sayın Başkanımızdan söz aldık. Kendilerine gösterdiği hassasiyet nedeniyle yürekten teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.

Öte yandan Zorluoğlu, Trabzon Lisesi'nde okuduğu dönemde sınıf arkadaşı olan balıkçı Emin Avcı ile de bir araya geldi.

Zorluoğlu'na, ziyareti sırasında Zabıta Dairesi Başkanı Muharrem Öztürk, Fen İşleri Dairesi Başkanı Murat Öztürk ile Kasaplar ve Celepler Odası Başkanı Temel Korkmaz da eşlik etti.