Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, yapımı devam eden projeler hakkında bilgi verdi - Son Dakika

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, yapımı devam eden projeler hakkında bilgi verdi

05.04.2021 12:13
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, yapımı devam eden projeler hakkında bilgi verdi, System.String[]

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, daha yaşanılabilir bir Trabzon için yapılması gerekenleri ilk günden itibaren net bir şekilde tespit ederek, bu doğrultuda çalışmaya devam ettiklerini bildirildi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, daha yaşanılabilir bir Trabzon için yapılması gerekenleri ilk günden itibaren net bir şekilde tespit ederek, bu doğrultuda çalışmaya devam ettiklerini bildirildi.

Zorluoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, seçim öncesi verilen sözleri yerine getirmek için gece gündüz demeden çalıştıklarını belirtti.

Bilim Merkezi ve Planetaryum Projesi'nin nisan ayında ihalesini yapacaklarını anımsatan Zorluoğlu, şöyle devam etti:

"Kuyumcu Kent çok büyük bir proje. O da yap-işlet-devret şeklinde olacak. Sporcu Performans Merkezi çalışmaları başladı. Katı Atık Entegre Tesisi, Sokak Sağlıklaştırma Projesi, Kızlar Manastırı tamamlandı. Uzungöl ile ilgili çok önemli çalışmalar yaptık, daha büyük bir proje şu anda hazırlanıyor. Engelsiz Yaşam Akademisi'ni başlattık. Bunlar hep bizim seçim beyannamemizde olan hususlardır. Engelli vatandaşlarımız için bir atölye yaptık. Geçtiğimiz günlerde Kadınlar Pazarı'nın temel atma törenini gerçekleştirdik. Çalışmalar son sürat devam ediyor. Meydan 3. Etap, Altındere Vadisi, ulaşım hizmet binası, gasilhane, itfaiye binası çalışmaları devam ediyor. Özetle verdiğimiz her sözün arkasındayız."

Trabzon'un tarihindeki en büyük altyapı çalışmasını başlattıklarına işaret eden Zorluoğlu, "Trabzon merkezinin 47 mahallesinde toplam 565 kilometre içme suyu hattı değiştiriyoruz. Madem bir altyapı çalışması başlatıyoruz, gelin tüm çalışmaları aynı anda yapalım dedik. 'Beşi bir yerde' sloganı ile hareket ederek, içme suyu, kanalizasyon, doğal gaz, telekomünikasyon ve yağmur suyu hattını aynı anda yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Zorluoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Trabzon İl Kongresi'nde verdiği demir yolu müjdesinin şehirde büyük heyecan yarattığına dikkati çekti.

Gülcemal ve Ganita-Faroz Projesi çalışmalarıyla ilgili de bilgi veren Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Gülcemal konusunda ben daha önceden de 'Kötü koku Trabzon'un kaderi değildir' demiştim. Bir söz vermiştim ve önümüzdeki nisan ayına kadar biz buradaki koku meselesini çözeceğiz demiştim ve Allah'ın izniyle çözdük. Ganita ise hakikaten çok önemli bir destinasyon. Şimdi tekrar orayı vatandaşımızın yoğun bir şekilde kullanabileceği hale getiriyoruz. Orada tamamıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilecek bir sistem oluşturuyoruz. Ganita'yı eski güzel günlerine döndürerek vatandaşlarımızı denizle buluşturacağız. Sözleşmede iş bitim tarihi 2023 yılının şubat ayı olarak belirtilse de ben bunun 2022 yılı içerisinde tamamlanacağı kanaatindeyim."

Zorluoğlu, Yalıncak Plajında da çalışmaların sürdüğünü kaydederek, "Trabzon'da sadece Ortahisar'a değil, 18 ilçeye hakkaniyet ölçüsünde hizmet vermeye özel önem gösteriyorum. 18 ilçemiz ve 704 mahallemizin tamamının Büyükşehir Belediyesiyiz. Dolayısıyla biz imkanlarımızı, projelerimizi, hizmetlerimizi adalet ve hakkaniyet anlayışı içerisinde tüm ilçelere ve Büyükşehir sınırlarına dağıtmak zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.

Trabzonlu hemşehrileri ile bir araya gelmeye de özel önem verdiğini belirten Zorluoğlu, "AK Parti belediyeciliğinin mottosu, gönül belediyeciliği. Dolayısıyla ulaşılabilir bir belediye ve ulaşılabilir bir belediye başkanı olmak, halkla iç içe olabilmek ve halkın sorunlarını ilk ağızdan öğrenip ona uygun çözüm üretebilmek benim gönül belediyeciliği tarifim." ifadelerini kullandı.

Zorluoğlu, Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman ortak akla önem verdiklerini ifade ederek, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Biz göreve tartışma ortamı yaratmaya değil, tüm toplumsal kesimlerle konsensüs içerisinde olmaya, rızalarını alarak iş yapmaya geldik ve tüm çalışmalarımızı da bu doğrultuda yapmaya özen gösteriyoruz. Dolayısıyla Büyükşehir Belediye Meclisimizi de çok önemsiyorum. Muhalefet bu işin doğası gereği bizi eleştirebilmeli, eksikleri söyleyebilmeli ama aynı zamanda doğru işler yaptığımızda da bizi desteklemeli. Bu durumu Meclisimizde sağladık ve bundan büyük bir keyif alıyorum. Trabzon'un ortak meselelerinde bir araya geliniyor ve ortak bir ses olabiliyoruz. Bunda bizim kadar muhalefet partilerin meclisteki temsilcilerinin de rolü büyük. Kendilerine teşekkür ediyorum."

Murat Zorluoğlu, Trabzon, Kuyumcu, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, yapımı devam eden projeler hakkında bilgi verdi - Son Dakika


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