Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, projeleri değerlendirdi - Son Dakika

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, projeleri değerlendirdi

14.05.2021 11:13
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, projeleri değerlendirdi, System.String[]

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Murat Zorluoğlu, Trabzon'da yürütülen çalışmalar ve sosyal belediyecilik anlayışı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Murat Zorluoğlu, Trabzon'da yürütülen çalışmalar ve sosyal belediyecilik anlayışı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Zorluoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs salgını dolayısıyla arzu edilen bir bayram geçirilmediğini belirterek, Trabzonluların ve İslam aleminin Ramazan Bayramını kutladı.

Kentte devam eden projeler hakkında bilgi veren Zorluoğlu, Trabzon'u denizle buluşturacak projeler arasında yer alan Yalıncak Plajı Projesi'nin sadece bir plaj projesi olmadığını belirterek, 1 kilometrelik alanda sadece plaj yapılmayıp yeşil alanlar, araç park yerleri, otoparklar, yürüyüş yolları, bisiklet yolları, kamelya tipi mesire yerleri gibi birçok bölüm ortaya çıkacağını aktardı.

Aynı zamanda büyük bir Survivor Parkı gibi Trabzon'da olmayan çok yenilikçi bir yaklaşımı getireceklerini aktaran Zorluoğlu, çalışmaların Temmuz ayı başı itibarıyla tamamlanarak halkın hizmetine sunulacağını belirterek, " Karadeniz Bölgesi'ndeki en konforlu, en güzel halk plajını hizmete açacağız. Plajın bir başka güzelliği de Büyükşehir Belediyesinin işletecek olması. Kazanç amacı gütmeyen şirketimiz burayı yönetecek ve vatandaşımız huzur içinde keyif yapabilecek. Güvenlik görevlilerimiz de burada çalışacaklar." ifadelerini kullandı.

Ganita-Faroz Projesiyle ilgili de açıklamalarda bulunan Zorluoğlu, "Ganita-Faroz bizim vizyon projelerimiz arasında yer alıyor. Ganita çok önemli bir bölge. Bizim de gençliğimizde sıkça gittiğimiz, hatta o tombul kayadan denize atlayıp yüzdüğümüz bir yer. Ganita'da hiçbir ağaca zarar vermeyecek şekilde proje yürütüyoruz. Bir yıl içerisinde tamamladığımızda orası şehrin merkezinde denize en kolay ulaşılan bölgede muhteşem bir yaşam alanı olacak. İddialıyım, bu şehri yeniden denizle barıştıracağız." değerlendirmesinde bulundu.

Zorluoğlu, Bilim Merkezi ve Planetaryum ihalesi için onay verildiğini, Avrasya Pazarı'nın kazısının yapıldığını ve Kuyumcu Kent Projesi'nde ise sona gelindiğini kaydetti.

Büyükşehir Belediyesi olarak 18 ilçede projelerin devam ettiğini aktaran Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Biz sadece Ortahisar'ın değil tüm ilçelerin belediyesiyiz. Bütün ilçelerimizde projelerimiz sürüyor. Akçaabat'ta otopark ihalesine onayı verdim. Et kombinası yapıyoruz. O da büyük bir yatırım. Akçaabat'ta sahilde Söğütlü'den itibaren belediye ile beraber sahil düzenlemesi için çalışıyoruz. Yine Akçaabat'ta Büyükşehir'in sorumluluğunda olan çok büyük bir cadde var. O caddenin cephe sağlıklaştırma işi için proje çalışmamız devam ediyor. Tonya'da pazar yeri, Araklı ve Yomra'da cadde düzenlenmesi, Sürmene'de kent meydanı, Of'ta pazar yeri ve kent meydanı, Çaykara ve Dernekpazarı'nda cephe sağlıklaştırması, Vakfıkebir'de cadde ve yeşil alan düzenlemesi işlerimiz sürüyor. Şalpazarı'ndan Çarşıbaşı'na kadar 18 ilçemizin tamamında Büyükşehir Belediyesi seferberlik halinde çalışıyor. Bir taraftan da TİSKİ ilçelerimizdeki su sıkıntılarını çözmek için çok büyük çaba içerisinde."

Trabzon tarihinin en büyük alt yapı projesi yapılıyor

Trabzon tarihinin gelmiş geçmiş en büyük ve en kapsamlı altyapı çalışmasını hayata geçirdiklerini vurgulayan Zorluoğlu, çalışmanın sadece içme suyu hattı projesi olmadığını tüm merkez mahallelerinin başta içme suyu olmak üzere kanalizasyon, yağmur suyu, doğal gaz ve telekomünikasyon meselelerini büyük oranda çözen çok kapsamlı bir proje olduğunu kaydetti.

Zorluoğlu, "Tamamlanacak olan projelerle Trabzon'un merkezinin ve çevredeki mahallelerin tamamında 40-50 sene ciddi altyapı yatırımına ihtiyaç kalmayacak. Bu çerçevede üst yapı ile birlikte esasında Trabzon'un caddelerini ve sokaklarını bütünü ile yenilemiş olacağız. Bu proje hakikaten açık ara Trabzon tarihinin belediyecilik anlamında en büyük altyapı projesidir. Bu konuda mütevazı olmaya gerek olmadığını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Beşirli'de koku sorununu ortadan kaldırdıklarını da ifade eden Zorluoğlu, Tarihi Kadınlar Pazarı ve Çömlekçi Mahallesi'nde çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Başkan Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Kadınlar Pazarı yapılıyor. Yine o bölgede Pazarkapı'da çok ciddi bir yenilenme söz konusu olacak. Orası da şehrin en önemli yerleşim yerlerinden bir tanesi, bir taraftan da Pazarkapı'nın dönüşümünü gerçekleştireceğiz. Çömlekçi projesinde çok ciddi katkım var, birebir takibini yaptık ve birinci etapta inşaat başladı. İkinci etapla ilgili de kamulaştırmada çok az bir işimiz kaldı. Yakında orada da o otellerin yıkımına başlayacağız. İkinci etabın bir taraftan projesi yapılıyor, biz de bir taraftan yıkım gerçekleştireceğiz. Dolayısıyla birinci etap yükselirken, ikinci etabın da projesi ihalesi ve işi başlayacak. Seçimden önce mutlaka Çömlekçi'nin ikinci etabında iş başlayacak."

Sanayi siteleri ile ilgili fizibilite çalışması yaptırdıklarını belirten Zorluoğlu, hem Sanayi ve Teknoloji Bakanı hem de Çevre ve Şehircilik Bakanı ve milletvekilleriyle küçük sanayi sitelerinin dönüşüm meselelerinin haritalarını oluşturacaklarının altını çizdi.

Karadeniz Bölgesi, Murat Zorluoğlu, Akçaabat, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, projeleri değerlendirdi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Tartışmalı WhatsApp sözleşmesi için son gün yarın! Tartışmalı WhatsApp sözleşmesi için son gün yarın! "Korona var öpme" klibi çeken ünlü türkücü Aydın Aydın, salgından kaçamadı Tepki çeken gözaltı görüntüsüyle ilgili Fatih Kaymakamlığı'ndan açıklama geldi: Görevli personel hakkında idari soruşturma başladı Tepki çeken gözaltı görüntüsüyle ilgili Fatih Kaymakamlığı'ndan açıklama geldi: Görevli personel hakkında idari soruşturma başladı ABD'de hayrete düşüren olay! 2 yaşındaki bir çocuk annesini bacağından, babasını ise kafasından vurdu ABD'de hayrete düşüren olay! 2 yaşındaki bir çocuk annesini bacağından, babasını ise kafasından vurdu Son Dakika: 2023'te yapılacak Şampiyonlar Ligi finaline İstanbul ev sahipliği yapacak Son Dakika: 2023'te yapılacak Şampiyonlar Ligi finaline İstanbul ev sahipliği yapacak "Gazze'ye kara harekatı başlattık" diye İsrail ordusu, geri adım attı: Teyit edemeyiz İsrail güçleri, Gazze'ye hava saldırılarına 2 saatlik aranın ardından tekrar başladı İsrail güçleri, Gazze'ye hava saldırılarına 2 saatlik aranın ardından tekrar başladı İlginç kıyafetiyle Armağan Çağlayan'a konuk olan Bahar Candan'dan çok konuşulacak sözler İlginç kıyafetiyle Armağan Çağlayan'a konuk olan Bahar Candan'dan çok konuşulacak sözler

Son Dakika Haberleri
12:43 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 498 lira seviyesinden işlem görüyor
12:39 Tartışmalı WhatsApp sözleşmesi için son gün yarın!
12:32 Mesut Özil formalı çocuk, zalim İsrail'e kırmızı kart gösterdi
12:11 "Korona var öpme" klibi çeken ünlü türkücü Aydın Aydın, salgından kaçamadı
12:09 Son Dakika! Dışişleri Bakanlığı: Saldırıların durdurulması için uluslararası toplumu İsrail'e karşı süratle harekete geçmeye davet ediyoruz
12:07 Milli takıma Avrupa'nın 15 kulübünden futbolcu katılması heyecan yarattı
11:34 16 yaşındaki evlat babasını pompalı tüfekle öldürüp, kendisini şu sözlerle savundu: Sürekli arkadaşlarıma karışıyordu
11:27 Son Dakika: Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, EURO 2020'ye gidecek kadroyu bildirdi
11:26 ABD'de hayrete düşüren olay! 2 yaşındaki bir çocuk annesini bacağından, babasını ise kafasından vurdu
11:20 Nefes kesen sezon bitiyor! Süper Lig'de yarınki maçlarla son düşen ve şampiyon belli oluyor
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 498 lira seviyesinden işlem görüyor Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 498 lira seviyesinden işlem görüyor         
12:44
Mesut Özil formalı çocuk, zalim İsrail'e kırmızı kart gösterdi Mesut Özil formalı çocuk, zalim İsrail'e kırmızı kart gösterdi         
12:32
Son Dakika! Dışişleri Bakanlığı: Saldırıların durdurulması için uluslararası toplumu İsrail'e karşı süratle harekete geçmeye davet ediyoruz Son Dakika! Dışişleri Bakanlığı: Saldırıların durdurulması için uluslararası toplumu İsrail'e karşı süratle harekete geçmeye davet ediyoruz         
12:10
Son Dakika: Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, EURO 2020'ye gidecek kadroyu bildirdi Son Dakika: Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, EURO 2020'ye gidecek kadroyu bildirdi         
11:27
8-0 skorlu olaylı 1992-93 sezonunun Beşiktaşlı ve G.Saraylı efsane futbolcuları birbiriyle atıştı 8-0 skorlu olaylı 1992-93 sezonunun Beşiktaşlı ve G.Saraylı efsane futbolcuları birbiriyle atıştı         
10:55
Morgda görev yapan imam, polislere keserle saldırdı: Öldüreceğim sizi! Morgda görev yapan imam, polislere keserle saldırdı: Öldüreceğim sizi!         
10:16
Galatasaray, gözünü kararttı! Yaptırımları göze alarak, şampiyonluk maçında tribünleri dolduracak Galatasaray, gözünü kararttı! Yaptırımları göze alarak, şampiyonluk maçında tribünleri dolduracak         
09:53
BM Genel Sekreteri Guterres, Gazze saldırı altındayken bale izleyip itidal çağrısını Twitter üzerinden yaptı BM Genel Sekreteri Guterres, Gazze saldırı altındayken bale izleyip itidal çağrısını Twitter üzerinden yaptı         
09:10
İsrail-Filistin gerginliği tırmanıyor! Lübnan'dan İsrail'e üç roket atıldı İsrail-Filistin gerginliği tırmanıyor! Lübnan'dan İsrail'e üç roket atıldı         
22:00
ABD'de tamamen aşılanmış kişiler maske ve mesafe kurallından muaf olacak ABD'de tamamen aşılanmış kişiler maske ve mesafe kurallından muaf olacak         
21:43
Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro: Oğlum gelecek yıl Sporting formasıyla mücadele verecek Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro: Oğlum gelecek yıl Sporting formasıyla mücadele verecek         
19:18
Defne Samyeli'nin Defne Samyeli'nin "Yaza hazırız" paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu         
18:08
Putin, BM Genel Sekreteri Guterres ile Filistin meselesini görüştü Putin, BM Genel Sekreteri Guterres ile Filistin meselesini görüştü         
17:49
Sedat Peker'in Bakan Soylu ile ilgili iddialarına Cumhurbaşkanlığı'ndan ve AK Parti'den ilk yorum: Şiddetle kınıyoruz! Sedat Peker'in Bakan Soylu ile ilgili iddialarına Cumhurbaşkanlığı'ndan ve AK Parti'den ilk yorum: Şiddetle kınıyoruz!         
16:54
"Harvard mezunuyum" diyen Nusret Gökçe'nin hikayesi çok başka çıktı         
15:54
Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Tansu Çiller esprisi sosyal medyaya damga vurdu Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Tansu Çiller esprisi sosyal medyaya damga vurdu         
15:36
Bakan Akar'ın ailesini görmesi için memleketine götürmeyi önerdiği astsubaydan duygulandıran yanıt: Görev bölgemi terk edemem Bakan Akar'ın ailesini görmesi için memleketine götürmeyi önerdiği astsubaydan duygulandıran yanıt: Görev bölgemi terk edemem         
15:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2021 12:59:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, projeleri değerlendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement