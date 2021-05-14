Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, projeleri değerlendirdi - Son Dakika

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Murat Zorluoğlu, Trabzon'da yürütülen çalışmalar ve sosyal belediyecilik anlayışı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Zorluoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs salgını dolayısıyla arzu edilen bir bayram geçirilmediğini belirterek, Trabzonluların ve İslam aleminin Ramazan Bayramını kutladı.

Kentte devam eden projeler hakkında bilgi veren Zorluoğlu, Trabzon'u denizle buluşturacak projeler arasında yer alan Yalıncak Plajı Projesi'nin sadece bir plaj projesi olmadığını belirterek, 1 kilometrelik alanda sadece plaj yapılmayıp yeşil alanlar, araç park yerleri, otoparklar, yürüyüş yolları, bisiklet yolları, kamelya tipi mesire yerleri gibi birçok bölüm ortaya çıkacağını aktardı.

Aynı zamanda büyük bir Survivor Parkı gibi Trabzon'da olmayan çok yenilikçi bir yaklaşımı getireceklerini aktaran Zorluoğlu, çalışmaların Temmuz ayı başı itibarıyla tamamlanarak halkın hizmetine sunulacağını belirterek, " Karadeniz Bölgesi'ndeki en konforlu, en güzel halk plajını hizmete açacağız. Plajın bir başka güzelliği de Büyükşehir Belediyesinin işletecek olması. Kazanç amacı gütmeyen şirketimiz burayı yönetecek ve vatandaşımız huzur içinde keyif yapabilecek. Güvenlik görevlilerimiz de burada çalışacaklar." ifadelerini kullandı.

Ganita-Faroz Projesiyle ilgili de açıklamalarda bulunan Zorluoğlu, "Ganita-Faroz bizim vizyon projelerimiz arasında yer alıyor. Ganita çok önemli bir bölge. Bizim de gençliğimizde sıkça gittiğimiz, hatta o tombul kayadan denize atlayıp yüzdüğümüz bir yer. Ganita'da hiçbir ağaca zarar vermeyecek şekilde proje yürütüyoruz. Bir yıl içerisinde tamamladığımızda orası şehrin merkezinde denize en kolay ulaşılan bölgede muhteşem bir yaşam alanı olacak. İddialıyım, bu şehri yeniden denizle barıştıracağız." değerlendirmesinde bulundu.

Zorluoğlu, Bilim Merkezi ve Planetaryum ihalesi için onay verildiğini, Avrasya Pazarı'nın kazısının yapıldığını ve Kuyumcu Kent Projesi'nde ise sona gelindiğini kaydetti.

Büyükşehir Belediyesi olarak 18 ilçede projelerin devam ettiğini aktaran Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Biz sadece Ortahisar'ın değil tüm ilçelerin belediyesiyiz. Bütün ilçelerimizde projelerimiz sürüyor. Akçaabat'ta otopark ihalesine onayı verdim. Et kombinası yapıyoruz. O da büyük bir yatırım. Akçaabat'ta sahilde Söğütlü'den itibaren belediye ile beraber sahil düzenlemesi için çalışıyoruz. Yine Akçaabat'ta Büyükşehir'in sorumluluğunda olan çok büyük bir cadde var. O caddenin cephe sağlıklaştırma işi için proje çalışmamız devam ediyor. Tonya'da pazar yeri, Araklı ve Yomra'da cadde düzenlenmesi, Sürmene'de kent meydanı, Of'ta pazar yeri ve kent meydanı, Çaykara ve Dernekpazarı'nda cephe sağlıklaştırması, Vakfıkebir'de cadde ve yeşil alan düzenlemesi işlerimiz sürüyor. Şalpazarı'ndan Çarşıbaşı'na kadar 18 ilçemizin tamamında Büyükşehir Belediyesi seferberlik halinde çalışıyor. Bir taraftan da TİSKİ ilçelerimizdeki su sıkıntılarını çözmek için çok büyük çaba içerisinde."

Trabzon tarihinin en büyük alt yapı projesi yapılıyor

Trabzon tarihinin gelmiş geçmiş en büyük ve en kapsamlı altyapı çalışmasını hayata geçirdiklerini vurgulayan Zorluoğlu, çalışmanın sadece içme suyu hattı projesi olmadığını tüm merkez mahallelerinin başta içme suyu olmak üzere kanalizasyon, yağmur suyu, doğal gaz ve telekomünikasyon meselelerini büyük oranda çözen çok kapsamlı bir proje olduğunu kaydetti.

Zorluoğlu, "Tamamlanacak olan projelerle Trabzon'un merkezinin ve çevredeki mahallelerin tamamında 40-50 sene ciddi altyapı yatırımına ihtiyaç kalmayacak. Bu çerçevede üst yapı ile birlikte esasında Trabzon'un caddelerini ve sokaklarını bütünü ile yenilemiş olacağız. Bu proje hakikaten açık ara Trabzon tarihinin belediyecilik anlamında en büyük altyapı projesidir. Bu konuda mütevazı olmaya gerek olmadığını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Beşirli'de koku sorununu ortadan kaldırdıklarını da ifade eden Zorluoğlu, Tarihi Kadınlar Pazarı ve Çömlekçi Mahallesi'nde çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Başkan Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Kadınlar Pazarı yapılıyor. Yine o bölgede Pazarkapı'da çok ciddi bir yenilenme söz konusu olacak. Orası da şehrin en önemli yerleşim yerlerinden bir tanesi, bir taraftan da Pazarkapı'nın dönüşümünü gerçekleştireceğiz. Çömlekçi projesinde çok ciddi katkım var, birebir takibini yaptık ve birinci etapta inşaat başladı. İkinci etapla ilgili de kamulaştırmada çok az bir işimiz kaldı. Yakında orada da o otellerin yıkımına başlayacağız. İkinci etabın bir taraftan projesi yapılıyor, biz de bir taraftan yıkım gerçekleştireceğiz. Dolayısıyla birinci etap yükselirken, ikinci etabın da projesi ihalesi ve işi başlayacak. Seçimden önce mutlaka Çömlekçi'nin ikinci etabında iş başlayacak."

Sanayi siteleri ile ilgili fizibilite çalışması yaptırdıklarını belirten Zorluoğlu, hem Sanayi ve Teknoloji Bakanı hem de Çevre ve Şehircilik Bakanı ve milletvekilleriyle küçük sanayi sitelerinin dönüşüm meselelerinin haritalarını oluşturacaklarının altını çizdi.