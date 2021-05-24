Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, yapımı devam eden projeler hakkında bilgi verdi - Son Dakika

Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi mayıs ayı ilk toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

Zorluoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, yeni otogar ihalesinin bir ay içerisinde yapılacağını belirtti.

Avrasya Pazarı çalışmalarının da başladığını ifade eden Zorluoğlu, "Yalıncak Plajı çalışmaları son sürat devam ediyor. Hedefimiz haziran sonu itibarıyla bu plajın tamamlanması. Kamuoyunda bazı eleştiriler de oldu. Onları da değerlendiriyoruz. Ancak şunu ifade edelim, Yalıncak'ta yapılan çalışma, bir plaj düzenlemesinin çok daha ötesindedir." değerlendirmesinde bulundu.

Zorluoğlu, ihalesi önümüzdeki günlerde yapılacak Moloz ve Yakın Çevresi Kentsel Tasarım Projesinin etap 1-A Pazarkapı'daki yeni büyük caminin etrafındaki alanda çalışmalara başlandığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bir taraftan gasilhane yapılıyor, bir taraftan Ortahisar itfaiye birimi orada oluşacak. Yine caminin etrafında batı ve doğu dolmuşları için otoparklar yapılıyor. Kuyumcukent hazırlığımız devam ediyor. Yine orada bilim merkezimiz olacak. Güzel bir meydan o bölgede olacak ve bu şekliyle Pazarkapı'da yükselen o muhteşem caminin etrafındaki alan, en optimal şekilde bu şehre hizmet etmeye hazır hale gelecek. Bu çerçevede etap 1-a yapım işi de ihale birimine gönderildi."

Uzun Sokak'ı Tanjant ve Maraş'la birbirine bağlayan tüm ara sokaklar ile Uzun Sokak'ın tamamının altyapı çalışmaları tamamlandığı gibi üstyapı anlamında da beton dökümünün gerçekleştiğini belirten Zorluoğlu, esnaf ve vatandaşlara sabırları için teşekkür etti.