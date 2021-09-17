TRABZON UZUN YILLAR SAĞLIKLI İÇME SUYUNA KAVUŞACAK - Son Dakika

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Kutlugün ve Akoluk mahallelerine giderek içme suyu yatırımlarını yerinde inceledi. Başkan Zorluoğlu'na incelemeleri sırasında TİSKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Selahattin Aydınlı, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Gürcan Başar, DSİ Bölge Müdürlüğü yetkilileri ve yüklenici firma yetkilileri eşlik etti.

87 KİLOMETRE YENİ İSALE HATTI YAPTIK

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, incelemelerinin ardından basın mensuplarına çalışmaların son durumları ilgili açıklamalarda bulundu. Trabzon'da çok büyük bir altyapı projesi yürüttüklerini belirten Başkan Zorluoğlu, "İçme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu, doğal gaz ve telekomünikasyon gibi 'beşi bir yerde' dediğimiz bir çalışma son sürat devam ediyor. Ama bunun yanında bu şebekeye yani kurduğumuz bu yeni sisteme su taşıyacak isale hatlarını da yeniliyoruz. DSİ Genel Müdürlüğümüz ve Bölge Müdürlüğümüzle beraber yürüttüğümüz çalışmada Trabzon'da 87 kilometre ana taşıyıcı iletim hattı, yani isale hattı yaptık. Az önce gördüğümüz tünel isale hattından kalan son kısım. 1 kilometrelik bağlantıyı da sağladığımızda projenin başlangıcında Akyazı'nın yukarısındaki depoya kadar bağlantı sağlanmış oluyor. İsale hatları ile birlikte şehrin üst kotlarında depolar da yapılıyor ve bunların tamamı haziran ayında bitmiş olacak. İçme suyu artıma tesisi tamamlandığında buraya da bağlantı verilecek" dedi.

TOPLAM MALİYET 500 MİLYON LİRA

Başkan Zorluoğlu, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı; "Şehrimizin iki tane büyük arıtma tesisi, iki tane de büyük alternatif isale hattı olacak. Dolayısıyla birbiriyle münavebeli, ihtiyaç duyulduğunda diğerine geçebileceğimiz bir sistemle bu yatırımları devreye alacağız. Bunlar çok büyük yatırımlar. Toplam isale hattı, depolar ve yapılan içme suyu arıtma tesisinin Büyükşehir Belediyesine maliyeti 500 milyon liradır. DSİ bize uzun vadeli kredi olarak ayarladı ve ödemeleri teslimden sonra başlayacak. "

AYDA 1. 5 MİLYON KAR ELDE EDECEĞİZ

"Akoluk Arıtma Tesisi'nin avantajı Esiroğlu'ndaki arıtma tesisinden şehrin 90 koduna kadar cazibe ile su verebiliyoruz. Gerisi elektrikle yapılabiliyor. Yani Akoluk tamamlandığında şehrin 200 koduna kadar cazibeyle su verebileceğiz. Bu ne anlama geliyor. Hem arızalar daha az olacak hem de biz TİSKİ olarak ciddi bir enerji tasarrufu yapmış olacağız. Bizim hesabımıza göre ayda 1. 5 milyon gibi bir rakam sadece cazibe meselesi yüzünden kara geçmiş olacağız. Bu bize ciddi bir elektrik tasarrufu sağlayacak ama aynı zamanda yeni bir sistem olduğu için daha kaliteli su üretebileceğiz. Yeni iletim hatları olduğu için daha az arıza olacak ve daha kaliteli sağlıklı içme suyuna şehrimiz çok uzun yıllar kavuşmuş olacak. "

İÇME SUYU GÖLETLERİ YAPIYORUZ

"Bizim DSİ ile yürüttüğümüz içme suyu işleri bundan ibaret değil. Bizim bir de DSİ ile yürüttüğümüz çok önemli bir başka işimiz, özellikle kırsal alanlardaki içme suyunu karşılayabilmek adına yeni bir strateji çerçevesinde gölet yapımına geçtik. Hem içme suyu göleti hem hayvan içme suyu göleti yapıyoruz. Şu ana kadar bu manada 8 göletin projelendirilme ihalesi yapıldı 3 tane de büyük hayvan içme suyu göleti yapıyoruz ama ondan da içme suyu olarak yararlanabilir. Kadıralak, Hıdırnebi ve Uçarsu'da şu anda devam ediyor. Dolayısıyla biz arzu ediyoruz ki doğudan batıya şehrimizin bütün ilçelerde üst kotlarında içme suyu meselesini uzun vadede çözecek göletleri bir an önce hayata geçirelim. Çünkü bu göletlerde su tuttuğumuzda ki bu depolama anlamına geliyor, iklim durumu ne olursa olsun, buralarda bir içme suyu kesintisi yaşanmayacak. Yaz kurak geçtiğinde, halkın yoğun olarak geldiği fındık mevsiminde içme suyu derelerde ciddi azaldığı için kırsal bölgelerde ağırlıklı olarak sorunlar yaşıyoruz. Bunu da kalıcı göletlerle çözmüş olacağız. Bu göletlerden en yakın olanını Büyükliman'da düşünüyoruz. Yakında projesi tamamlanır ve ilk önce o başlar. Ama Uçarsu devam ediyor. Hıdırnebi başlamak üzere, Kadıralak da sözleşme aşamasında. Bu 3 tanesi ilk olarak tamamlanacak. Büyükliman 4 tane olacak, sonra da 7 tane daha ekleyeceğiz ve Trabzon'un kırsal alandaki içme suyu meselesini, büyük oranda çözmüş olacağız. "

TARIM VE ORMAN BAKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM

"Bir taraftan isale hatları arıtma tesisleriyle şehrin merkezine büyük bir dokunuş yapacağız. Şehrin merkezinin geleceği ile ilgili su meselesini çözmüş olacağız, diğer taraftan bu gölet sistemiyle kırsal alandaki içme suyu eksikliklerini tamamlamış olacağız. Sayın Tarım ve Orman Bakanımıza, DSİ Genel Müdürlüğümüze, Bölge Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyorum. Bütün sıkıntılara rağmen işler gayet rayında devam ediyor. İlerleme gayet iyi. Geçen seneden bu seneye yapılması gerekenler yapılmış. İnşallah gelecek sene haziran ayında bu yeni sistem bütünüyle faaliyete geçer. Emeği geçen firmalarımıza ve çalışanlarına da teşekkür ediyorum. "

TARİH : 17. 09. 2021