Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, otogar inşaatını inceledi - Son Dakika
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Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, otogar inşaatını inceledi

08.04.2022 16:03
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, otogar inşaatını inceledi

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, yeni otogar inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, yeni otogar inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Zorluoğlu'nun çalışmalar hakkında firma yetkililerden bilgi aldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zorluoğlu, terminalin son yıllarda şehrin adeta kanayan yarası haline gelen önemli bir sorun olduğunu ifade ederek, "Mevcut otogar ihtiyacı karşılayamaz hale gelmekle birlikte, görüntü olarak da Trabzon'a yakışmıyordu. Yüklenici firma hızlı ve titiz çalışma gerçekleştiriyor. İnşallah tamamlandığında modern, ihtiyacı karşılayacak ve şehrimize yakışır bir otogarı hayata geçireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Zorluoğlu, projeye ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"28 araçlık otobüs peronlarını barındıran yeni terminal, vatandaşlarımızın rahat edebilmesi açısından da 104 araçlık özel otoparka sahip olacak. Yaklaşık 5 bin metrekarelik taban alanına oturan yapı içerisinde ulaşım ve hizmet birimlerinin yanı sıra yaklaşık 1200 metrekarelik kiralanabilir ticari alanlar ve 800 metrekarelik ofis birimleri bulunmaktadır. Bu konuda hemşehrilerimizden de olumlu geri dönüşler alıyoruz."

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Murat Zorluoğlu, Trabzon, İnşaat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, otogar inşaatını inceledi - Son Dakika


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