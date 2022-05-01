Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, Ramazan Bayramı'nı kutladı - Son Dakika
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Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, Ramazan Bayramı'nı kutladı

01.05.2022 14:09
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, Ramazan Bayramı'nı kutladı

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Zorluoğlu, mesajında, hemşehrilerinin ve tüm İslam aleminin bayramını kutladı.

Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluş olan bir ramazan ayını daha nihayete erdirerek bayrama ulaşmanın sevincini yaşadığını belirten Zorluoğlu, "Bayramlarımız sevgi, saygı, yardımlaşma ve hoşgörü bağlarının güçlendiği, dargınlık ve kırgınlıkların geride bırakıldığı en özel günlerdir. Bu mübarek günlerde dargınlıklara son vermeli, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardım etmeli, onların sıkıntılarını paylaşmalıyız." ifadelerini kullandı.

İki yıldır yaşanan Kovid-19'a işaret eden Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Salgın şartları nedeniyle bayramları alışılmışın dışında, sevdiklerimizden ayrı geçirmek zorunda kaldık. Şükürler olsun ki kötü günleri geride bıraktık ve bir arada geçirilecek bayramlara yeniden kavuşmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bu duygu ve düşüncelerle Ramazan Bayramı'nızı en kalbi duygularımla kutluyor, bu mübarek günlerin Trabzon'umuza, ülkemize ve tüm insanlığa huzur, mutluluk ve bereket getirmesini diliyorum."

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Murat Zorluoğlu, Ramazan Bayramı, Trabzon, İslam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, Ramazan Bayramı'nı kutladı - Son Dakika


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