Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, bordo-mavili taraftarlara teşekkür etti - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında 30 Nisan Cumartesi günü sahasında Fraport TAV Antalyaspor'la 2-2 berabere kalarak şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'un taraftarlarının kutlama görüntüleri hem ulusal hem de uluslararası platformlarda gündem oldu.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde kurumların da destek verdiği şampiyonluk kutlama programının görüntüleri, FIFA başta olmak üzere birçok kesim tarafından paylaşılarak yoğun ilgi gördü.

Şampiyonluk kutlamalarıyla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulunan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, çok uzun yıllar sonra Trabzonspor'un şampiyonluk ipini göğüslediğini söyledi.

Zorluoğlu, bordo-mavili takımın yıllar sonra gelen bu önemli başarısının yanında meydanda ve şehrin çeşitli yerlerinde yapılan kutlamalarla ulusal ve uluslararası gündeme oturduğunu vurgulayarak, "O gün keşke bu meydanın dili olsa da konuşsa. Burada 100 binin üzerinde insan kutlamalarda yer aldı." dedi.

Şampiyonluğu Trabzon'daki meydanın yanı sıra başka yerlerde de kutladıklarını hatırlatan Zorluoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Stadyumda 10 binler vardı, Trabzon Millet Bahçesi'nde 20 binin üzerinde insan orada maçı izledi ve kutlamalarda bulundu. Bu şehrin her bir sokağında ve caddesinde, meydanında, yine 18 ilçemizin tamamında çok sayıda insan, 10 binler ve Türkiye'nin birçok şehrinde ve İstanbul'da şampiyonluk doyasıya kutlandı. İlk kez 81 ilde bu şampiyonluğun kutlanacağını söylemiştik. Hakikaten 81 ilde şampiyonluk kutlandı. Ama Trabzon'daki çok özeldi. Burada Anadolu Ajansı'mız da çok güzel görüntüler paylaştı ve sadece Türkiye'de değil, dünyada trend oldu o paylaşım. Çok muhteşem bir ışık gösterisiydi ve burada her kesimden, her yaştan kadını erkeği 100 binler bir araya geldi."

Trabzonspor'un oynadığı futbolla; yönetimiyle, teknik heyetiyle, taraftarlarıyla, kurumlarıyla, şehirle, saha içi ve saha dışı organizasyonlarıyla şampiyonluğu sonuna kadar hak ettiğini vurgulayan Zorluoğlu, "Bundan hiç kimsenin şüphesi yok. Taraflı tarafsız herkes Trabzonspor'un bu sene şampiyonluğu sonuna kadar hak ettiğini söylüyor. Tüm Türkiye buna inanıyor, bu çok önemli ve çok gurur verici bir şey. Biz de Trabzonspor'umuzun şampiyonluğunu gönülden tebrik ediyoruz." diye konuştu.

"Barış ve huzur içerisinde 100 binler bir arada eğlendi"

Kutlamalarda hiçbir asayiş ve taşkınlığın yaşanmadığına dikkati çeken Zorluoğlu, "Barış ve huzur içerisinde 100 binler bir arada eğlendi. Bu, Trabzon ve ülkemiz için çok büyük bir kazançtır. Vatandaşlarımıza ve taraftarlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Zorluoğlu, kutlamaların aynı zamanda Trabzon'un hem ulusal hem de uluslararası düzeyde tanıtımına da çok büyük katkı sağladığına işaret ederek, "Biz Büyükşehir Belediyesi olarak bu kutlamayı gerçekleştirdik. Lider olarak biz vardık ama bizimle birlikte elbette valiliğimiz, emniyetimiz, Ortahisar Belediyesi başta olmak üzere ilçe belediyelerimiz bu organizasyonlara destek verdi. Organizasyonu gerçekleştiren bütün kurumlarımıza, başta Büyükşehir Belediyesi olarak teşekkür ediyorum. Tekrar şehrimize hayırlı olsun." şeklinde konuştu.

Şampiyonluk kutlamalarını bir süredir devam ettirdiklerini anlatan Zorluoğlu, "Meydan bölgesinde ve gerek stadın çevresinde irili ufaklı benzer birçok organizasyon yaptık. DJ'lerimiz ve sahne performansçılarımız hazırlandı. Bir taraftan da taraftarımız bu büyük coşkuya, mutluluğa ve kutlamaya hazırlandı. Dolayısıyla daha önce onların provaları, o küçük organizasyonlarda yapılmıştı, o büyük coşkulu kutlamanın performansını yapmıştık ve hakikaten elhamdülillah bütün dünyada ses getiren büyük bir organizasyon Trabzon'umuza gerçekten çok büyük bir katkı sağladı, sağlamaya da devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Zorluoğlu, büyük bir organizasyonu kavgasız, gürültüsüz ve silahlar olmadan barış ve huzur içerisinde gerçekleştirdiklerini belirterek, "Şimdi hedefimiz bundan daha büyüğünü gerçekleştirmek. İnşallah Büyükşehir Belediyesi, Trabzonspor Kulübü ve şehir olarak bütün kurumlarımızla çok daha iyilerini yapabileceğiz. Önümüzdeki maçlarda da bu tür organizasyonlarımız devam edecek." diyerek sözlerini tamamladı.