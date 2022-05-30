Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, ekiplerin çalışmalarını inceledi - Son Dakika
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Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, ekiplerin çalışmalarını inceledi

30.05.2022 10:51
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, ekiplerin çalışmalarını inceledi

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Kahramanmaraş Caddesi'nin yayalaştırılması çalışmalarını yerinde inceledi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Kahramanmaraş Caddesi'nin yayalaştırılması çalışmalarını yerinde inceledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Zorluoğlu'nun çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldığı belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Zorluoğlu, caddedeki çalışmaların planlandığı gibi devam ettiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar hiçbir aksama yok. İklim şartları da bizim için olumlu oldu. Neredeyse caddenin ortasındaki yol bitmek üzere. Bir taraftan da agrega kaplamasına başladık. Bu kaplama Trabzon'da kaldırım döşemesi olarak bir ilk olacak. Gerçekten çok farklı bir güzellik katacak caddeye. Çalışmayı tamamladığımızda vatandaşlarımız çok memnun kalacaklar. Ayrıca yapılan çalışma bittiğinde Türkiye'deki en büyük 'dökme agrega' uygulaması olacak."

Zorluoğlu, cadde üzerinde yeşil alanlara önem verdiklerini kaydederek, "Burası çok daha yeşil bir cadde olacak. Önceki halinde 11 ağaç varken, yeni düzenlemede ağaç sayısını 118'e çıkardık. Caddeyi tamamen yayalaştıracağız. Araçlar sadece acil durumlar için ortadaki yolu kullanabilecekler. Onun dışında herhangi bir araç trafiği burada olamayacak." ifadelerini kullandı.

Caddenin yayalaştırılmasının ardından ticaret şeklinin de değişeceğine inandığını belirten Zorluoğlu, "Vatandaşımızın doğrudan hizmet alacağı esnaf ve ticarethanelerin oluşacağına inanıyorum. Arkadaşlarımız gayretle çalışıyorlar. Altyapı çalışmaları tamamen bitti, üst yapı çalışmasında da büyük mesafe kat ettik. İnşallah söz verdiğimiz gibi 15 Haziran'da Kahramanmaraş Caddesi'ni vatandaşlarımızın hizmetine açmayı planlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Zorluoğlu'na incelemeleri sırasında TİSKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, Fen İşleri Dairesi Başkanı Murat Öztürk, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Vural Fettahoğlu ve Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Metin Şahin de eşlik etti.

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Kaynak: AA

Murat Zorluoğlu, Kahramanmaraş, Türkiye, Trabzon, Güncel, Son Dakika

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