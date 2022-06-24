Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu asfalt çalışmalarını inceledi - Son Dakika
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Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu asfalt çalışmalarını inceledi

24.06.2022 16:39
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu asfalt çalışmalarını inceledi

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, altyapısı tamamlanan mahallelerde yürütülen asfaltlama çalışmalarını takip etti.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, altyapısı tamamlanan mahallelerde yürütülen asfaltlama çalışmalarını takip etti.

Zorluoğlu, 1 ve 2 No'lu Beşirli Mahalleleri ile Karşıyaka Mahallesi'ndeki çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

2 yıl önce Trabzon'un en büyük altyapı çalışmasını başlattıklarını ifade eden Zorluoğlu, Ortahisar ilçesindeki 47 mahallenin neredeyse tamamındaki içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu ve telekomünikasyon altyapısının tamamen yenilendiğini söyledi.

Zorluoğlu, farklı alanlardaki altyapı işlerinin birçok noktada aynı anda devam ettiğine işaret ederek, "Özellikle Meydan bölgesi, Beşirli, Kalkınma, Pelitli, Konaklar ve Karşıyaka mahallelerini tamamladık. Geçtiğimiz yıl başlamıştık, bu sene süratle devam ediyoruz. Bu sene üst yapıya girdik. Bu sene yol senesi diyoruz. Altyapı dolayısıyla yaptığımız tüm çalışmaların asfaltını, kaldırımını, aydınlatmasını son sürat tamamlıyoruz." diye konuştu.

Çalışmaların hepsini yerinde görmeye özellikle dikkat ettiğini vurgulayan Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Bugün 1 ve 2 No'lu Beşirli Mahallesi ile Karşıyaka Mahallesi'nde incelemelerde bulunduk. Hem Ortahisar Belediyesinin kendi bölgesinde yaptığı çalışmaları hem de büyükşehir belediyemizin önemli cadde ve sokaklarındaki kaliteli asfalt hizmetini gördük. Aynı zamanda kaldırım çalışmalarımızı gördük. Vatandaşlarımızın yüzlerinin gülmesi bizi ziyadesiyle memnun etti. Muhtarlarımız da sağ olsunlar, bu bölgelerdeki memnuniyeti bize ilettiler. Hemşehrilerimizin yüzü güldüğünde bizim de moralimiz yerine geliyor ve daha fazla iş yapma arzusuyla doluyoruz."

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Kaynak: AA

Murat Zorluoğlu, Ortahisar, Karşıyaka, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu asfalt çalışmalarını inceledi - Son Dakika

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