Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika
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Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı

06.04.2022 12:08
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Anadolu Ajansının (AA) 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Anadolu Ajansının (AA) 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Kuruluş yıl dönümü dolayısıyla AA Trabzon Bölge Müdürlüğünü ziyaret eden Zorluoğlu, 102 yıl önce milli mücadeleyi Anadolu'ya ve dünyaya anlatmak amacıyla kurulan AA'nın devletin ve milletin sesini dünyanın her köşesine duyurmaya devam ettiğini söyledi.

AA'nın 102. yılında yöneticilerini ve personelini tebrik eden Zorluoğlu, başarılı çalışmalar diledi.

AA Bölge Müdürü Zafer Sel de ziyareti dolayısıyla Zorluoğlu'na teşekkür etti.

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Murat Zorluoğlu, Trabzon, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika


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