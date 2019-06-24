Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği Başkanı seçildi

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Doğu Karadeniz'de dev operasyon! Bin 700 asker iki teröristin peşinde

AK Parti eski Milletvekili Selçuk Özdağ: Bugünden itibaren siyasette kartlar yeniden karılacak

Ekrem İmamoğlu'nu Beylikdüzü'nde on binlerce vatandaş karşıladı!

Ekrem İmamoğlu'nun oyunu en çok arttırdığı ilçeler belli oldu!