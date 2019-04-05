Son Dakika Haberleri: Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu'ndan Trabzonspor'a Destek

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu'ndan Trabzonspor'a Destek

2 saat önce

Trabzon'da AK Parti'den Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Murat Zorluoğlu, göreve başlamasıyla bordo-mavili kulübe destek anlamında girişimde bulundu.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu'ndan Trabzonspor'a Destek, System.String[]
Trabzon'da AK Parti'den Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Murat Zorluoğlu, göreve başlamasıyla bordo-mavili kulübe destek anlamında girişimde bulundu.

Zorluoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden "Tebrikleriniz, Trabzonspor'umuza Desteğe Dönüşsün" başlığıyla yayımladığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine gelmemizden dolayı tebrik amacıyla göndermek istediğiniz çiçek ve benzeri hediyelerinizin Trabzonspor'umuza faydaya dönüşmesi adına, bağış yaparak yardımda bulunabilirsiniz. Trabzonspor Kulübü Derneği IBAN: TR60 0013 4000 0004 5921 100 03"

Öte yandan bordo-mavili kulübün Twitter adresi üzerinden de Zorluoğlu'na teşekkür edilerek, "Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Murat Zorluoğlu'na bu hassas davranışlarından dolayı teşekkür eder, yeni görevinde üstün başarılar dileriz." denildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:51 Kaynak: AA

AK Parti, Murat Zorluoğlu, Trabzonspor, Trabzon, Spor
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