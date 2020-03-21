Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu'ndan Miraç Kandili mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu'ndan Miraç Kandili mesajı - Son Dakika

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu'ndan Miraç Kandili mesajı

6 saat önce

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu'ndan Miraç Kandili mesajı, System.String[]

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Zorluoğlu, mesajında, Miraç Kandili'nin tüm insanlığa hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

Miraç Kandili'ni idrak etmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Zorluoğlu, miracın, Hazreti Muhammed'in şahsında insanlığa sunulmuş ulvi bir yükselişin sembolü olduğunu aktardı.

Zorluoğlu, beş vakit namazın, İslam dininde çok önemli bir yere sahip faziletlerle dolu miraç gecesinde farz kılındığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yine bu gece, Allah'a şirk koşmayanların cennete gireceği müjdelenirken Bakara Suresi'nin son iki ayeti indirilmiştir. Yüce dinimiz adına tüm bu güzelliklerin yaşandığı Miraç Kandili'ni tebrik ediyor, bu mübarek gecenin tüm insanlığa hayırlar getirmesini rabbimden diliyorum. Miraç gecemiz mübarek olsun."

Murat Zorluoğlu, Miraç Kandili, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 12:26 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Tedbirlere uymak hepimizin görevi olmalı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara evde kalın uyarısı yaptı İsmailağa Vakfı'ndan çok konuşulan virüs bulaştırma videosu hakkında açıklama: Psikolojik sorunları var İmamoğlu, 'evde kal' çağrısına uymayanlara isyam etti: Bunu yapmayın
15 Temmuz'da verilen zararlar için açılan tazminat davası sonuçlandı: Gülen ve Öztürk 150 bin TL ödeyecek 15 Temmuz'da verilen zararlar için açılan tazminat davası sonuçlandı: Gülen ve Öztürk 150 bin TL ödeyecek         
15:30
Koronavirüs testleri nasıl yapılıyor? Uzman isim canlı yayında adım adım anlattı Koronavirüs testleri nasıl yapılıyor? Uzman isim canlı yayında adım adım anlattı         
12:08
Muhterem Nur, vasiyeti üzerine Müslüm Gürses'in mezarının üzerine gömüldü Muhterem Nur, vasiyeti üzerine Müslüm Gürses'in mezarının üzerine gömüldü         
11:43
Koronavirüs salgınına aldırmayan vatandaşlar, İstanbul'daki sahillere akın etti Koronavirüs salgınına aldırmayan vatandaşlar, İstanbul'daki sahillere akın etti         
10:25
Galatasaray'da ateşi yükselen Abdurrahim Albayrak'ın ardından Mahmut Recevik de hastaneye başvurdu Galatasaray'da ateşi yükselen Abdurrahim Albayrak'ın ardından Mahmut Recevik de hastaneye başvurdu         
09:57
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle 33 kişi daha hayatını kaybetti İngiltere'de koronavirüs nedeniyle 33 kişi daha hayatını kaybetti         
09:05
Koronavirüs testi pozitif çıkan ABD'li kadın, 35 bin dolarlık hastane faturasını görünce şok yaşadı Koronavirüs testi pozitif çıkan ABD'li kadın, 35 bin dolarlık hastane faturasını görünce şok yaşadı         
08:44
İngiltere, koronavirüs nedeniyle işe gidemeyenlerin maaşının %80'ini ödeyecek İngiltere, koronavirüs nedeniyle işe gidemeyenlerin maaşının %80'ini ödeyecek         
01:14
İsrail'de yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti İsrail'de yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti         
23:38
Barcelona'da yıldız isimlerin maaşları tehlikede Barcelona'da yıldız isimlerin maaşları tehlikede         
22:39
KKTC'de Kovid-19 tedavisi gören 3 hasta sağlığına kavuştu KKTC'de Kovid-19 tedavisi gören 3 hasta sağlığına kavuştu         
21:11
Kahvehaneler kapandı, seyyar satıcıdan çay alıp parklarda sohbet ettiler Kahvehaneler kapandı, seyyar satıcıdan çay alıp parklarda sohbet ettiler         
20:25
İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle eğlence mekanları kapatılacak İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle eğlence mekanları kapatılacak         
20:22
Osman Kavala'ya 'anayasayı ihlal' suçlamasından tahliye kararı verildi Osman Kavala'ya 'anayasayı ihlal' suçlamasından tahliye kararı verildi         
20:16
Trabzonspor, Uğurcan Çakır için kapıyı 30 milyon eurodan açacak Trabzonspor, Uğurcan Çakır için kapıyı 30 milyon eurodan açacak         
20:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2020 19:13:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu'ndan Miraç Kandili mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]