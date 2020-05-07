Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu'ndan TESOB'a ziyaret - Son Dakika

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (TESOB) Başkanı Metin Kara'yı ziyaret etti.

Kara ve Zorluoğlu, ziyarette, Trabzon'da yürütülen proje ve çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Kara, Zorluoğlu'nu ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Kentimizin gündemindeki önemli konularla ilgili başkanımızla fikirlerimizi paylaştık. TESOB ve Trabzon Kredi ve Kefalet Kooperatifi olarak koronavirüs salgını süresince yaptığımız çalışmalarımızı anlattık. Verimli bir görüşme oldu. Büyükşehir Belediye Başkanımızla ortak çalışmalarımızı sürdürme konusunda da mutabakata vardık."